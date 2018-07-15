1185 رخصة تجارية جديدة بدبي خلال شهر

دبي(الاتحاد)

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج 19850 معاملة منجزة خلال يونيو 2018، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الذي بين أنه تم إصدار 1185 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة.

وقال التقرير، إن هذه النتائج الصادرة عن منصة «خريطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرتها على جذب الشركات في مختلف قطاعات الأعمال.

وأظهرت البيانات الخاصة بـ «خريطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,043 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1,579 إجراء في يونيو 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2,372 إجراء، وعلى نحو متصل بلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، وفي التجديد التلقائي شكلت قفزة نوعية حيث حققت5,314 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراءً، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 74 إجراءً.

وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد فقد شكلت 12568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، وهناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية.

وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة، حيث وصلت رحلة المتعامل لغاية إنجاز المعاملة لشهر يونيو 2018 إلى 10 دقائق.

مما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر يونيو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.9%، الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1 %. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يونيو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع رخصتين.