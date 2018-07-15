1185 رخصة تجارية جديدة بدبي خلال شهر

دبي(الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج 19850 معاملة منجزة خلال يونيو 2018، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الذي بين أنه تم إصدار 1185 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة.
وقال التقرير، إن هذه النتائج الصادرة عن منصة «خريطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرتها على جذب الشركات في مختلف قطاعات الأعمال.
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وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد فقد شكلت 12568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، وهناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية.
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مما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر يونيو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.9%، الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1 %. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يونيو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع رخصتين.