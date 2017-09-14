برئاسة محمد بن زايد.. إعادة تشكيل «تنفيذي أبوظبي»

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس نص على تعيين أصحاب السمو والمعالي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضواً، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضواً، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضواً، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضواً، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي عضواً، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضواً، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضواً، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضواً، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضواً، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضواً، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضواً، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضواً، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضواً، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضواً، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضواً، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضواً.

تغييرات التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي

عمر الأحمد (أبوظبي)

شهد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، تغييرات تضمنت فصل دائرة النقل، والتي ترأسها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بموجب التشكيل الجديد، عن الدائرة السابقة، والتي كانت تحمل مسمى دائرة الشؤون البلدية والنقل، ليتم بذلك ضم شؤون البلديات إلى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تحل بدورها محل مجلس التخطيط العمراني، ويرأسها معالي فلاح محمد الأحبابي.

كما تم استحداث دائرة تنمية المجتمع، ويترأسها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، ودائرة الطاقة، ويترأسها معالي المهندس عويضة مرشد المرر.

كما حلت دائرة الصحة محل هيئة الصحة أبو ظبي، ويترأسها معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، ودائرة التعليم والمعرفة محل مجلس أبوظبي للتعليم ويترأسها معالي الدكتور علي راشد النعيمي، ودائرة الثقافة والسياحة، محل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ويترأسها معالي محمد خليفة المبارك.

ويعد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، والذي يقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دورياً لرسم السياسة العامة للإمارة، ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم، والإشراف على سير العمل في الدوائر والجهات والهيئات المحلية والتنسيق فيما بينها، بما يحقق الخير العام للبلاد.​