محمد بن راشد: توجيهات خليفة لتوحيد أنظمة التعليم في الدولة تعزز مكتسباتنا

أبوظبي (وام)

وجّه مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس، تهنئة لأكثر من مليون طالب في دولة الإمارات على بداية العام الأكاديمي الجديد، كما أشاد المجلس بسلاسة ونجاح بداية العام الأكاديمي، وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بخصوص توحيد منظومة التعليم على مستوى الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع المجلس بقصر الرئاسة أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، لتوحيد أنظمة التعليم على مستوى الإمارات ستوحد الجهود وتبني على تراكم الخبرات في هذا القطاع، وتعزز مكتسباتنا التعليمية.

وأضاف سموه، «منظومتنا التعليمية في تطور مستمر وخمس ميزانيتنا مرصود لها وكافة جهود القطاع التعليمي هي محل تقدير وشكر»، وقال سموه موجهاً حديثه إلى الطلاب في الدولة، «ندعو من مجلس الوزراء الطلاب في التعليم العام والعالي في الدولة كافة للنظر إلى تعليمهم كمهمة وطنية حقيقية نعتمد عليها لتطوير بلدنا».

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته منظومة أعمال الخدمة المجتمعية في الدولة، والتي تستبدل العقوبات البسيطة بأعمال وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات.