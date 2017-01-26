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أفضل الطرق للوقاية من سرطان الثدي
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتوقع منظمة الصحة العالمية وبحلول العام 2020 إصابة امرأة واحدة من بين ثماني نساء عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، ما يجعل هذا المرض من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء بالرغم من التشخيص المبكر. وتعتبر التغذية السليمة بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة من العوامل المهمة في الوقاية منه والسيطرة عليه. ويقدم خبراء التغذية من مركز «لايف لي» للصحة والتغذية أساليب حياة للحفاظ على الصحة، وتجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي منها ما يلي:

* حافظي على وزن صحي

تعد السمنة سببا رئيسا للإصابة بسرطان الثدي وخاصة بعد انقطاع الدورة الشهريّة، إذ تفرز الأنسجة الدهنية مادة الأستروجين (هرمون أنثوي) المرتبطة بتكاثر أنسجة الثدي، وبالتالي يزيد خطر الإصابة. كما أن السمنة مرتبطة بزيادة مقاومة الإنسولين ما يشكل أيضا خطر أكبر للإصابة.

* راقبي مستوى الفيتامين «د»

أثبتت دراسات أنّ للفيتامين «د» دورا في الحدّ من تكاثر خلايا الثدي ما يبعد خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي لذا تأكدي من معدّل الفيتامين «د» لديك، وقومي باستشارة أخصائية التغذية أو الطبيب لمناقشة طرق تعويض النقص. ... المزيد
     
 

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