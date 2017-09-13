قمــة نـــادال!

مدريد(رويترز)

قال كارلوس مويا مدرب رفائيل نادال: إن اللاعب الإسباني المخضرم يمكنه مواصلة المنافسة على أعلى المستويات لسنوات طويلة مقبلة، إذا حافظ على صحته وابتعد عن الإصابات وذلك بعد فوزه بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وانضم مويا المصنف الأول عالمياً سابقاً إلى الفريق التدريبي لنادال ليعمل إلى جوار عمه توني نادال في ديسمبر العام الماضي، وساعد في إحياء وتجديد مسيرة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاماً.

وبعد أن طاردته الإصابات خلال العامين الماضيين، استطاع نادال أن يعود إلى قمة التصنيف العالمي وفاز هذا العام بلقبه العاشر في فرنسا المفتوحة والثالث في أميركا المفتوحة. وخسر أمام غريمه اللدود روجر فيدرر في نهائي أستراليا المفتوحة.

وأبلغ مويا موقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين: إذا حافظ على صحته وابتعد عن الإصابات ولم يفقد حماسه واستمر في العناية بنفسه كما يفعل حالياً، فإننا سنواصل الحديث عن رفائيل لسنوات طويلة مقبلة. وتابع: إنه لاعب حطم أرقاماً قياسية في شبابه وعاد ليحطمها الآن كلاعب مخضرم. هذا شيء لم نشاهده كثيراً في تاريخ التنس.

عندما التحقت بفريق نادال التدريبي كنت أؤمن بانه لا يزال لديه الكثير ليقدمه إذا ابتعدت عنه الإصابات وواصل التدرب بمثل هذه الدافعية والحماس والرغبة والثقة في النفس.