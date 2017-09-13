براينت يكمل قائمة «العظماء العشرة»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قرر لوس أنجلوس ليكرز تكريم الأسطورة كوبي براينت من خلال سحب الرقمين اللذين حملهما على قميصه خلال الأعوام الطويلة مع الفريق، وذلك في 18 ديسمبر خلال المباراة المقررة أمام الجار جولدن ستايت ووريرز، حامل لقب دوري كرة السلة للمحترفين، بحسب ما أعلن النادي.

وارتدى براينت الذي خاض مباراة كل النجوم «أول ستارز» الاستعراضية في 18 مناسبة، الرقم 8 خلال أعوامه العشرة الأولى مع ليكرز، قبل أن يستبدله بالرقم 24 في الأعوام العشرة التالية، وصولاً إلى عام 2016 الذي شهد نهاية مشواره مع فريقه الأول والوحيد في الدوري.

وعلق براينت على قرار ليكرز بتكريمه قائلاً: منذ أن كنت طفلاً في إيطاليا: «حيث لعب والده جو من 1984 حتى 1991»، لطالما حلمت أن يأتي يوم وأرى فيه قميصي مرفوعاً في صالة ليكرز، لكن حتماً لم أتخيل أن يرفع لي اثنان! وواصل بحسب البيان الصادر عن ليكرز: إنه شرف عظيم منحتني إياه إدارة ليكرز وأنا ممتن لها ولجماهير الفريق.

وخلال مسيرة الأعوام العشرين التي أمضاها في ليكرز من 1996 حتى 2016، وصل مجموع نقاط براينت إلى 33643 نقطة، ما جعله ثالث أفضل مسجل في تاريخ الدوري بعد كريم عبد الجبار وكارل مالون.

وسيصبح ابن الـ 39، عاشر لاعب من ليكرز يسحب رقمه من الفريق تكريماً له، بعد ويلت تشامبرلاين (رقم 13) والجين بايلر (22) وجايل جودريتش (25) وماجيك جونسون (32) وعبد الجبار (33) وشاكيل أونيل (34) وجيمس وورثي (42) وجيري وست (44) وجمال ويلكيز (52).