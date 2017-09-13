مارسيلو مدريدي!

مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو حتى عام 2022، ليستمر اللاعب في صفوفه على مدى 11 عاماً. ونجح مارسيلو الذي خاض أكثر من 400 مباراة في صفوف عملاق إسبانيا في إحراز دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الفريق الملكي منذ انتقاله إليه قادماً من فلوميننزي عام 2006.

وأصدر ريال مدريد بياناً جاء فيه: اتفق ريال مدريد ومارسيلو على تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو عام 2022.

يذكر أن مارسيلو لن يخوض مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري المحلي بعد إيقافه إثر طرده بعد ركله جيفرسون ليما بعد غدٍ في المباراة ضد ليفانتي (1-1).

ولن يلعب البرازيلي بالتالي في المباراتين أمام ريال سوسييداد الأحد المقبل وريال بيتيس في 20 الحالي.

يذكر أن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا استهل حملة الدفاع عن لقبه القاري أمس أمام أبويل القبرصي على ملعب سانتياجو برنابيو.