توماس يعادل الرقم العالمي في «خور دبي»

دبي (الاتحاد)

سجل الهندي ريحان توماس، المولود والمقيم في دبي، رقماً عالمياً في بطولات الجولف الرسمية حينما سجل 9 ضربات بيردي في تسع حفر متتالية، لينهي الجولة الثانية بمجموع 61 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل ويضيق الخناق على صدارة الترتيب في منافسات بطولة خور دبي المفتوحة للجولف، عاشر بطولات الموسم السابع لدول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف.

ولم يصمد رقم الجنوب أفريقي أم جي كايسر، سوى 24 ساعة، حينما حقق أفضل نتيجة على ملعب نادي خور دبي للجولف مسجلا 61 ضربة في الجولة الأولى، ليعود توماس في الجولة الثانية ويسجل نفس الرقم، ثم زاد ذلك بالإنجاز المميز حينما حقق 9 ضربات بيردي «إنهاء الحفرة بضربة واحدة تحت المعدل على الأقل»، وهو ما فعله توماس ليصبح مجموعه الكلي 131 ضربة بواقع 11 ضربة تحت المعدل في المركز الثاني، خلف الجنوب أفريقي كايسر الذي يتصدر الترتيب حالياً بمجموع 129 ضربة بواقع 13 ضربة تحت المعدل، بعدما حقق 68 ضربة في الجولة الثانية.

ويحظى توماس بدعم ورعاية هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وهو من مواليد دبي ونشأ فيها وتعلم ممارسة الجولف فيها، لينطلق لاحقاً ويحقق إنجازات عالمية ويدخل ضمن قائمة أفضل ألف لاعب على لائحة التصنيف الدولي، ويتوقع أن يكون له مستقبل باهر في رياضة الجولف، علماً أنه اللاعب الهاوي الوحيد الذي سبق له أن حصد لقباً في جولة مينا، بفوزه العام الماضي.

وسجل الإنجليزي روبرت هاري 66 ضربة في الجولة الثانية، لينفرد بالمركز الثالث بمجموع 133 ضربة، بواقع 9 ضربات تحت المعدل.