«سوبر اليد».. عهد جديد بين الشارقة وشباب الأهلي- دبي

رضا سليم (دبي)

تستضيف صالة الوصل في السادسة مساء اليوم، مواجهة الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي- دبي بطل كأس رئيس الدولة في النسخة الثانية لكأس السوبر لكرة اليد، وهي أولى البطولات في كافة الألعاب الجماعية والفردية في الموسم الجديد.

وتختلف المواجهة هذه المرة عن كل المواجهات السابقة بين الفريقين ليس فقط لأنها مباراة تساوي بطولة، والفائز سيلتقي بطل السوبر البحريني في أول بطولة يوم 7 أكتوبر بدلا من 6 أكتوبر الذي تم تعديله بعد الاتفاق بين الاتحادين، بل لأنها تأتي في ظروف مغايرة بعد قرار الدمج في الفريقين، حيث تم دمج الشعب مع الشارقة وتم تشكيل فريق من الناديين ليمثل الإمارة الباسمة في مسابقات اليد، وشباب الأهلي- دبي، هو الكيان الجديد لدمج 3 أندية هي الأهلي والشباب ودبي، ليتم تشكيل جديد من لاعبي الأهلي والشباب، بعد تصفية اللاعبين، وهو ما يعني أن المواجهة بين الكيان الجديد في الشارقة، وأيضا الجديد لشباب الأهلي- دبي دبي.

شباب الأهلي- دبي الذي كان طرفاً في كأس السوبر في نسخته الأولى أمام الجزيرة وفاز بها الأخير، يدخل المواجهة دون لاعب أجنبي، حيث لم تتعاقد إدارة النادي مع أجنبي للعب مع الفريق هذا الموسم، واكتفت باللاعبين المواطنين، وهو القرار الذي ستطبقه أندية دبي منها الوصل والنصر، فيما يلعب الشارقة بمحترفه التونسي سليم الهدوي الذي تم تجديد العقد معه هذا الموسم.

واستعد الشارقة بشكل أفضل، نظراً لأنه بدأ التدريبات الداخلية مبكرا، وغادر لمعسكر البحرين، ولعب عدداً من المباريات الودية، حيث التقى مع النجمة البحريني في أولى اللقاءات الودية، وخسرها 21-24، وخسر أمام بابار البحريني 21-29، في المواجهة الثانية وفاز على البحرين 30-24.