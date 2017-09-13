«دبي البحري» يشيد بنتائج استبيان سباقات سبتمبر

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتجاوب الكبير والاهتمام الذي وجده الاستبيان الخاص لقياس آراء النواخذة والملاك فيما يتعلق بإقامة السباقات في سبتمبر والذي استبق به النادي إعلان روزنامة السباقات البحرية في الموسم الجديد.

وحقق الاستبيان نتائج طيبة حيث شارك فيه 100 شخص من ملاك ونواخذة مسؤولين عن السفن والقوارب المشاركة في نشاط النادي حيث صوت الأغلبية بنسبة تصل 41.49 % لإقامة السباقات في سبتمبر و40.41 % لعدم إقامتها فيما رأي البعض وبنسبة 18.09 إقامتها حسب الأحوال الجوية.

من جانب آخر يغلق في الخامسة مساء اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والذي سيتأكد النادي يوم بعد غد من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة هلال نخلة جميرا الغربي.

وفي سياق آخر ، بحثت اللجنة المنظمة في النادي الترتيبات الخاصة بالنقل التلفزيوني للسباقات المختلفة مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النادي في الميناء السياحي.