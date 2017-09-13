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إغلاق باب التسجيل لأولى جولات الشراعية 43 قدماً

«دبي البحري» يشيد بنتائج استبيان سباقات سبتمبر
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تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتجاوب الكبير والاهتمام الذي وجده الاستبيان الخاص لقياس آراء النواخذة والملاك فيما يتعلق بإقامة السباقات في سبتمبر والذي استبق به النادي إعلان روزنامة السباقات البحرية في الموسم الجديد.

 وحقق الاستبيان نتائج طيبة حيث شارك فيه 100 شخص من ملاك ونواخذة  مسؤولين عن السفن والقوارب المشاركة في نشاط النادي حيث صوت الأغلبية بنسبة تصل 41.49 % لإقامة السباقات في سبتمبر و40.41 % لعدم إقامتها فيما رأي البعض وبنسبة 18.09 إقامتها حسب الأحوال الجوية.

من جانب آخر يغلق في الخامسة مساء اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والذي سيتأكد النادي يوم بعد غد من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة هلال نخلة جميرا الغربي.

 وفي سياق آخر ، بحثت اللجنة المنظمة في النادي الترتيبات الخاصة بالنقل التلفزيوني للسباقات المختلفة مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قنوات دبي الرياضية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النادي في الميناء السياحي.

 وحضر الاجتماع هزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات ممثل اللجنة المنظمة ووفد قناة دبي الرياضية والذي ضم عبدالخالق محمد سلمان آل خميس مدير التشغيل والإنتاج ومحمد سعيد الكتبي مخرج السباقات البحرية، وبحث الاجتماع آلية النقل وتغطية مختلف الأنشطة التي ينظمها النادي في الموسم الجديد. ... المزيد
     
 

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