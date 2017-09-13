المرشدي يشارك في «تدريبية» فنية السباحة العالمية

دبي (الاتحاد)

شارك عبد الرحمن المرشدي مدرب أكاديمية الوصل للسباحة والحائز على جائزة أفضل مدرب ومدير لموسم 2016-2017، الدورة التدريبية الفنية العالمية، والتي أقيمت في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر الحالي، والذي حاضر فيها مجموعة من أكبر السباحين والمدربين على مستوى العالم، وذلك في إطار خطته الذي يعمل عليها والخاصة بصناعة بطل أولمبي للمشاركة في أولمبياد 2024.

ويعمل المرشدي على هذه الدراسة وهي كيفية صناعة بطل أولمبي منذ 2015 وقد سافر عدة مرات للولايات المتحدة لحضور مثل هذه الدورات.

ويشرف على البحث والمشروع الدكتور محمد اسماعيل مشرف عام أكاديمية النادي وكان أحد المدربين الذين قاموا بتدريب وتأسيس المصرية فريدة عثمان، صاحبة أول برونزية عالمية لمصر في السباحة القصيرة، إضافة إلى إشرافه السابق على تدريب ندى البدواوي، أول إماراتية تشارك في الأولمبياد.

وتحرص الأكاديمية على تطوير اللعبة في الدولة، وذلك من خلال انتقاء المدربين، وخلق بيئة تدريبيه تهدف أولا لمصلحة السباح وحب العمل الجماعي بين السباحين وأولياء الأمور والمدربين، إضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية والمشاركة في جميع البطولات الدولية والمحلية.