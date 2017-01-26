القرع الأحمر.. صديق الصحة الجيدة

أبوظبي (الاتحاد)

يتميز القرع الأحمر، أو العسلي بفوائد صحية عدة، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور والبيتا كاروتين وفيتامين (ج) وفيتامين (هـ) وبعض الأملاح، حسب موقع «ثقف نفسك».

ويساعد القرع الأحمر كل من يعاني حصى الكلى ومشاكل في المرارة، عند تناوله ثلاث مرات يومياً لمدة عشرة أيام. كما يمنع تصلب الشرايين بحيث يعمل القرع كمطهر قوي ويساعد في التخلص من تراكم الرواسب في الشرايين، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من تصلب الشرايين، ويعالج عسر الهضم وعلاج الإمساك، بحيث يفيد القرع في علاج الإمساك لأنه يعمل كملين قوي، يساعد في تحسين سير عمل الكلى والجهاز البولي، وهو علاج فعال جدا في علاج القرحة والحموضة، وبالتالي يسهم في تحسين أداء الجهاز البولي.

كما يعتبر مهدئاً نفسياً جيداً لتميزه بخصائص فعالة جدا في علاج الأرق، وينصح مرضى الأرق والتوتر بتناول كوب من عصير القرع مع العسل يومياً.

وهو يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويقلل أيضا مخاطر ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه يحتوي على البكتين الذي يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

ويحتوي القرع العسلي على مواد فعالة لتنشيط وظائف الكبد. ويقوي المناعة ويتوافر فيه فيتامين «ج» وهو فعال في تحسين صحة الجسم والحماية من الأمراض المختلفة، ويحافظ على نضارة وجمال البشرة. وهو مصدر جيد لفيتامين «هـ» والبيتاكاروتين، وهي عناصر تساعد في الحفاظ على صحة البشرة.

وهو فعال في شفاء الجروح والالتهابات، ويقدم إغاثة فورية لعلاج الجروح والدمامل ولدغات الحشرات، لأنه يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة.