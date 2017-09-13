«أحداث الطائرة» تعتمد برنامج «ضربة البداية»

أسامة أحمد (دبي)

اعتمدت لجنة الأحداث باتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور أحمد المطوع الأمين العام جدول مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي تدشن موسم الرجال يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين تضم الأولى بني ياس «حامل اللقب» العين «بطل الدوري»، شباب الأهلي- دبي، حتا فيما تضم المجموعة الثانية النصر «بطل الكأس»، الوصل، الجزيرة، عجمان.

وتدشن 4 مباريات المسابقة حيث يلتقي العين مع حتا، بني ياس وشباب الأهلي_ دبي، والنصر وعجمان، الوصل مع الجزيرة.

ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم 29 سبتمبر حتا مع بني ياس، العين مع شباب الأهلي- دبي، عجمان والجزيرة، النصر والوصل فيما يلتقي في الجولة الثالثة شباب الأهلي- دبي مع حتا، بني ياس والعين، الوصل وعجمان، الجزيرة مع النصر.