عبيد الجسمي يستقيل من اتحاد السباحة

علي معالي (الاتحاد)

تقدم عبيد الجسمي أمين السر العام في اتحاد السباحة، باستقالته من المجلس لظروف خاصة، من المنتظر أن يتم تصعيد عبدالله الوهيبي الأمين العام السابق لمجلس الإدارة السابق لشغل المنصب في حال قبول الاستقالة، وذلك كونه صاحب أعلى الأصوات في المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وسيتم حسم هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، زار وفد من الاتحاد ضم سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة،​ وعمرو بدوي السكرتير الفني وستيفاني كارفيل مسؤولة الأنشطة المجتمعية والأنشطة المدرسية، جامعة الإمارات في العين لبحث إقامة تعاون جديد بين الاتحاد والجامعة، وجاءت الزيارة تحت رعاية علي الكعبي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل.

ووصف سلطان السماحي الزيارة بالناجحة وبكل المقاييس، وقال: الاتحاد سيوقع قريبا اتفاقية تعاون مع إدارة الجامعة تخدم المنتخبات الوطنية والرياضة المجتمعية والطلبة، حيث تملك الجامعة مسبحين بمواصفات عالمية، إضافة إلى مجمع سكني، وهو ما قد يكون حافزاً لإقامة معسكرات المنتخبات الوطنية في الجامعة، كما سيوفر الاتحاد للجامعة الكادر التدريبي والإداري من أجل خدمة الطلبة، إضافة إلى إقامة بطولات خاصة بالبنات لزيادة قاعدة المشاركة النسائية في السباحة الإماراتية.

وأضاف: الزيارة تأتي في إطار حرص الاتحاد الجديد على فتح مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، وهو بالتأكيد هدف أساسي نسعى من خلاله إلى الوصول بالسباحة الإماراتية إلى كل بيت ومؤسسة في الدولة.

و​قدم السماحي الشكر إلى إدارة الجامعة والعاملين بإدارة الأنشطة الطلابية للبنين والبنات على حفاوة الاستقبال، وما لمسه وفد الاتحاد من عمل منظم وقائم على أسس علمية وتربوية سليمة تهدف إلى بناء مجتمع المستقبل.