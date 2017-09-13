460 متسابقاً في 3 فئات لـ «الجري المجتمعي»

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مجلس أبوظبي الرياضي صباح غدٍ، سباق «ياس مول وعالم فيراري» المجتمعي للجري بنسخته الثالثة الذي يقام في أروقة ياس مول وعالم فيراري والذي تنطلق أولى فعالياته في الثامنة والربع صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة تصل إلى أكثر من 460 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسية 2.5 كلم، 5 كلم، 10 كلم.
ويقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، بجانب دعم مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.
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وأشاد القبيسي بالإقبال الكبير للمشاركة في السباق الذي يمثل أحد الفعاليات المعتمدة في أجندة الرياضة المجتمعية والهادفة لرفع مستوى الوعي الرياضي وتحسين اللياقة البدنية، لافتاً إلى أن 460 متسابقاً سيتنافسون في 3 مسافات رئيسة وعلى أكثر من فئة عمرية.
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وتابع: «مع انخفاض درجات الحرارة، خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم تنظيم الفعاليات المجتمعية في الهواء الطلق، كما سيتم تنويع تلك السباقات، لتشمل جميع أنواع الرياضات كسباقات الدراجات الهوائية، والسباحة والركض، وغيرها».