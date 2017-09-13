460 متسابقاً في 3 فئات لـ «الجري المجتمعي»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي صباح غدٍ، سباق «ياس مول وعالم فيراري» المجتمعي للجري بنسخته الثالثة الذي يقام في أروقة ياس مول وعالم فيراري والذي تنطلق أولى فعالياته في الثامنة والربع صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة تصل إلى أكثر من 460 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسية 2.5 كلم، 5 كلم، 10 كلم.

ويقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، بجانب دعم مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

من جهته، أكد أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية السباق الذي يقام للمرة الثالثة، بعد النجاح اللافت في النسختين الأولى التي أقيمت مايو الماضي والثانية التي أقيمت أغسطس الماضي، ودوره في دعم الرياضة المجتمعية ورفع مستوى التفاعل بكافة الأنشطة وبتنوع الرياضات، مبيناً أن المجلس يولي أهمية كبيرة للسباقات المجتمعية، دعماً لخطط الوصول لفئات المجتمع كافة وترسيخ الثقافة الرياضية، وتأكيد أهمية دورها في مواجهة التحديات الصحية.

وأشاد القبيسي بالإقبال الكبير للمشاركة في السباق الذي يمثل أحد الفعاليات المعتمدة في أجندة الرياضة المجتمعية والهادفة لرفع مستوى الوعي الرياضي وتحسين اللياقة البدنية، لافتاً إلى أن 460 متسابقاً سيتنافسون في 3 مسافات رئيسة وعلى أكثر من فئة عمرية.

وقال: مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على تنظيم السباق في «ياس مول وعالم فيراري» اللذين يعدان من أهم وجهات التسوق والترفيه وقبلة لعموم المجتمع والزوار في العاصمة الحبيبة أبوظبي، لإيصال رسالة واضحة للجميع بأهمية ودور الرياضة، والعمل على جعلها نمطاً يومياً لحياة مثالية.

وتابع: «مع انخفاض درجات الحرارة، خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم تنظيم الفعاليات المجتمعية في الهواء الطلق، كما سيتم تنويع تلك السباقات، لتشمل جميع أنواع الرياضات كسباقات الدراجات الهوائية، والسباحة والركض، وغيرها».