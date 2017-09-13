فريق الإمارات في تحدي «كأس بيرنوكي»

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق الإمارات بتشكيلة تضم 8 دراجين في سباق كأس بيرنوكي في إيطاليا اليوم، والذي يعد أحد السباقات المرموقة في أوروبا، وذلك بقيادة الإيطاليين ساشا مودولو وأندريا جوارديني المتخصصين بسباقات السرعة، ويرافق مودولو وجوارديني الدراجين أوليفييرو ترويا، وسيموني كونسوني، وفيليبو جان، وسيد ليزدي، وألكسندر ريابوشينكو، وفرانشيسكو رومانو.
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وقال ساشا مودولو، الفائز مرتين بسباق كأس بيرنوكي: تربطني علاقة خاصة بسباق كأس بيرنوكي، حيث تمكنت من الفوز في هذا السباق مرتين في السابق، وأرغب في الفوز به للمرة الثالثة هذا العام.
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