6 أكتوبر بدء بيع تذاكر مونديال ألعاب الفروسية

دبي (الاتحاد)

تستضيف ولاية نورث كارولينا الأميركية بطولة العالم لألعاب الفروسية «ترايون» والتي من 12 إلى 24 سبتمبر 2018، ويتوقع أن تشهد البطولة التي تعتبر من أهم الفعاليات العالمية أكثر من نصف مليون شخص، كما تعتبر البطولة أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها الولاية في تاريخها. وأعلن مارك بيليسمو الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للفروسية في ترايون، أن بيع التذاكر للجمهور سيبدأ 6 أكتوبر المقبل، وسيكون حفل افتتاح البطولة التي تستمر لمدة 12 يوماً في الحادي عشر من سبتمبر 2018. وقال: تذاكر الجمهور ستكون متنوعة، حيث هناك تذاكر فردية لكل منافسة على حدة، بالإضافة إلى تذاكر على مدار اليوم فضلا عن تذاكر لكل المنافسات.

وتقام البطولة كل أربع سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتعد أهم بطولات الفروسية في العالم، وتشتمل البطولة على 8 من ألعاب الفروسية هي قفز الحواجز، سباق القدرة، الدريساج، البارا دريساج، ايفينتج، رينينج، درايفنج. ويشارك الرياضيون من كلا الجنسين في هذه المنافسات، وتعتبر ثلاث من هذه الألعاب أولمبية وهي القفز والدريساج وايفنتيج، كما أن البارا دريساج يعد من الألعاب البارااولمبية.

وأقيمت النسخة الماضية بمنطقة نورماندي بفرنسا، ومنح خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الإمارات والعرب الميدالية الذهبية الوحيدة، عندما توج بذهبية الفردي في سباق القدرة.

وقاد سمو الشيخ حمدان بن محمد الفرس «يمامة» لتحقيق الفوز، مسجلاً زمناً قدره 8:08:28 ساعات، فيما جاءت الفارسة الهولندية ماريكي فيسر في المركز الثاني ممتطية صهوة الجواد «ليزا دي جاليما» مسجلة زمناً قدره 8:19:07 ساعات.