«السلة» يبحث تعديل جدول المسابقات المحلية

علي معالي (دبي)
بدأت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة إجراء تعديلات على بعض المسابقات المحلية، بعد اعتذار أنديتنا عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية، حيث أرسل الاتحاد خطابات للأندية كافة للمشاركة، ولكنها اعتذرت جميعاً.
وتمت خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالأندية والمسابقات المحلية والخارجية، إضافة إلى منتخب الشباب.
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وأضاف: سيقوم اللواء القرقاوي بمحاولة لإقناع القائمين على اللعبة في شباب الأهلي- دبي بالاستعانة بلاعبين أجانب حتى يكون تمثيل الفريق مناسباً في هذه البطولة القارية الكبيرة، والتي استطاع الأهلي أن يحقق فيها المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت في الصين العام الماضي.
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وأوضح «مجلس إدارة الاتحاد ناقش التوقيت المقترح لبطولة دبي الدولية والمقرر لها فبراير المقبل، كما تمت مناقشة المسابقات المحلية للفريق الأول والشباب والبراعم والأشبال، ومشاركة منتخب الشباب كفريق في دوري الشباب، حيث يتم تجهيز هذا المنتخب للمسابقات المقبلة، ومنها بطولة الخليج المقرر لها حتى الآن في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل».
وتحدث قرقاش عن منتخب الشباب، وقال: يتم تجهيزه للبطولة الخليجية في البحرين، وهي البطولة التي لم تتضح معالمها بشكل كبير حتى الآن نظرا للظروف الخليجية الحالية، ولكن مثل هذه البطولة ملزمة للجميع بإقامتها كونها مؤهلة للبطولات القارية، وهي ضمن روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي، وفي حال عدم إقامتها في البحرين نهاية العام الجاري سيتم إقامتها العام المقبل في عمان.
وتابع: سيتم عقد اجتماع للجنة المنتخبات الأسبوع المقبل لمناقشة الترتيبات الأخيرة لمنتخب الشباب، والذي أقام معسكراً خارجياً منذ فترة، ويخضع حالياً لمرحلة تتضمن جرعات تدريبية مختلفة، استعداداً للبطولة الخليجية، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ الترتيبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأول للتصفيات الآسيوية المقبلة أيضاً.