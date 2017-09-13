«السلة» يبحث تعديل جدول المسابقات المحلية

علي معالي (دبي)

بدأت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة إجراء تعديلات على بعض المسابقات المحلية، بعد اعتذار أنديتنا عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية، حيث أرسل الاتحاد خطابات للأندية كافة للمشاركة، ولكنها اعتذرت جميعاً.

وتمت خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالأندية والمسابقات المحلية والخارجية، إضافة إلى منتخب الشباب.

وقال أسامة قرقاش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات بأن فريق شباب الأهلي- دبي سيمثل السلة الإماراتية في بطولة الأندية الآسيوية المقرر إقامتها في الصين نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بذل جهداً كبيراً لكي يعدل نادي شباب الأهلي- دبي عن فكرة الاعتذار عن عدم المشاركة، حيث كانت العقوبات الآسيوية ستطول اللعبة بالإيقاف والغرامة، وهو ما نجح فيه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بقناع القائمين على اللعبة بنادي شباب الأهلي- دبي بالموافقة على التواجد في الصين.

وأضاف: سيقوم اللواء القرقاوي بمحاولة لإقناع القائمين على اللعبة في شباب الأهلي- دبي بالاستعانة بلاعبين أجانب حتى يكون تمثيل الفريق مناسباً في هذه البطولة القارية الكبيرة، والتي استطاع الأهلي أن يحقق فيها المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت في الصين العام الماضي.

وتابع: سيكون الوصل ممثلاً للسلة الإماراتية في بطولة الأندية الخليجية العام المقبل المقررة في السعودية مع نادي شباب الأهلي- دبي حامل اللقب في النسخة الأخيرة التي جرت في البحرين.

وأوضح «مجلس إدارة الاتحاد ناقش التوقيت المقترح لبطولة دبي الدولية والمقرر لها فبراير المقبل، كما تمت مناقشة المسابقات المحلية للفريق الأول والشباب والبراعم والأشبال، ومشاركة منتخب الشباب كفريق في دوري الشباب، حيث يتم تجهيز هذا المنتخب للمسابقات المقبلة، ومنها بطولة الخليج المقرر لها حتى الآن في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل».

وتحدث قرقاش عن منتخب الشباب، وقال: يتم تجهيزه للبطولة الخليجية في البحرين، وهي البطولة التي لم تتضح معالمها بشكل كبير حتى الآن نظرا للظروف الخليجية الحالية، ولكن مثل هذه البطولة ملزمة للجميع بإقامتها كونها مؤهلة للبطولات القارية، وهي ضمن روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي، وفي حال عدم إقامتها في البحرين نهاية العام الجاري سيتم إقامتها العام المقبل في عمان.

وتابع: سيتم عقد اجتماع للجنة المنتخبات الأسبوع المقبل لمناقشة الترتيبات الأخيرة لمنتخب الشباب، والذي أقام معسكراً خارجياً منذ فترة، ويخضع حالياً لمرحلة تتضمن جرعات تدريبية مختلفة، استعداداً للبطولة الخليجية، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ الترتيبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأول للتصفيات الآسيوية المقبلة أيضاً.