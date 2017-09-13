تغيير أوزان 4 لاعبين في الجو جيتسو بتوصية «الفنية»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يجري منتخبنا للجو جيتسو تدريبه الأخير مساء اليوم قبل السفر إلى عشق اباد غداً للمشاركة في دورة ألعاب الصالات الآسيوية بطموح التتويج، ورفع علم الدولة، خصوصاً بعد الثقة التي وضعتها فيه اللجنة الأولمبية الوطنية عندما أعلن مسؤوليها أن أبطال فن الترويض يمثلون الأمل في تحقيق الإنجازات بهذا المعترك القاري المهم.

ويرأس البعثة يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وشيخة السويدي إدارية للفتيات، والمدربون روبيرتو ليما وهنريكي زيزيندي، وجيسيكا فيتورا، بالإضافة إلى 14 لاعباً هم عبيد النعيمي، وعمر الفضلي في وزن 56 كجم، وزايد المنصوري وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، وطالب الكربي وإبراهيم الحوسني في وزن 69 كجم، ومحمد القبيسي وسعود الحمادي في وزن 77 كجم، وسعيد السويدي وخلفان بالهول في وزن 85 كجم، وفيصل الكتبي ومبارك عمرو في وزن 94 كجم، وزايد الكعبي ويحيي الحمادي في وزن 110 كجم. ويخوض فيصل الكتبي ويحيى الحمادي منافسات الوزن المفتوح.

ويضم منتخب الفتيات 7 لاعبات هن موزة الشامسي ووديمة اليافعي في وزن 49 كجم، وريم الهاشمي ومهرة الهنائي في وزن 55 كجم، وبشاير المطروشي وحصة ثاني في وزن 62 كجم، وسلوى آل علي في وزن فوق 70 كجم.

وتم تغيير أوزان 4 لاعبين بناء على رأي اللجنة الفنية المكونة من 3 مدربين هم روبيرتو ليما، وهنريكي روزيندي، ورامون داسيلفا، واللاعبون هم سالم السويدي من وزن 77 كجم إلى وزن 85، ومبارك عمرو من وزن 110 كجم إلى وزن 94 كجم، وسعود الحمادي من وزن 85 كجم إلى وزن 77 كجم، وزايد الكعبي من وزن 94 كجم إلى وزن 110 كجم.