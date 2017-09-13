أحمد بن محمد: رفع راية الوطن في كل المحافل غاية سامية

دبي (الاتحاد)
وصلت مساء أمس الأول بعثة منتخبنا لكرة القدم للصالات إلى مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، والتي تستضيف النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية للصالات والرياضات المغلقة حيث تشارك الإمارات فيها بـ7 رياضات، وتنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 27 الشهر الجاري بمشاركة 5000 رياضي من 63 دولة.
ويضم وفدنا 68 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات الجو جيتسو، وألعاب القوى، وكرة القدم للصالات، والدراجات، والبولينج، والشطرنج، والبلياردو والسنوكر.
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وأضاف سموه: «مع انطلاق محفل رياضي جديد تعلو فيه راية الوطن شامخة كما اعتدناها دائماً، فإننا نطالب أبناءنا الرياضيين بتقديم أفضل ما لديهم للحفاظ على سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتي عُرفت بها أمام العالم أجمع، حتى باتت نموذجاً مشرفاً يحتذى به في الرقي والازدهار والتقدم».
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