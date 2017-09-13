أحمد بن محمد: رفع راية الوطن في كل المحافل غاية سامية

دبي (الاتحاد)

وصلت مساء أمس الأول بعثة منتخبنا لكرة القدم للصالات إلى مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، والتي تستضيف النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية للصالات والرياضات المغلقة حيث تشارك الإمارات فيها بـ7 رياضات، وتنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 27 الشهر الجاري بمشاركة 5000 رياضي من 63 دولة.

ويضم وفدنا 68 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات الجو جيتسو، وألعاب القوى، وكرة القدم للصالات، والدراجات، والبولينج، والشطرنج، والبلياردو والسنوكر.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن الغاية السامية لوجودنا في أي محافل هي رفع راية الوطن وتمثيله بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، وقال سموه: يتجدد الموعد مرة أخرى للالتفاف حول أبنائنا المشاركين في فعاليات هذه الدورة من أجل ذات الهدف الأسمى والغاية السامية وهي رفع علم الدولة على منصات التتويج في استحقاق رياضي بهذا الحجم يشارك فيه مجموعة مميزة من الرياضيين من مختلف أنحاء القارة الصفراء.

وأضاف سموه: «مع انطلاق محفل رياضي جديد تعلو فيه راية الوطن شامخة كما اعتدناها دائماً، فإننا نطالب أبناءنا الرياضيين بتقديم أفضل ما لديهم للحفاظ على سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتي عُرفت بها أمام العالم أجمع، حتى باتت نموذجاً مشرفاً يحتذى به في الرقي والازدهار والتقدم».