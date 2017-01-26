خطوات مهمة للتعامل مع مفاجآت الطريق

دبي (الاتحاد)

رغم تركيز العديد من الخبراء والمختصين في عالم السيارات والطرقات على ضرورة تحلي قائدي المركبات «بأخلاق القيادة»، التي تركز على الالتزام التام بقواعد المرور العامة وتبنى على احترام قائدي المركبات للطرقات وقوانينها المختلفة.

ورغم ما توفره اليوم الكثير من الشركات العالمية المنتجة والمصنعة للسيارات من تقنيات وتكنولوجيا تزود المركبة ومن بها من ركاب بنوع إضافي جديد من السلامة والأمان والحماية، لم يكن متوفراً في السيارات القديمة. رغم كل ذلك، إلا أن هنالك بعض الأمور التي قد تحدث لقائد المركبة، خلال قيادته قد تضع حياته أو حياة من معه من ركاب في خطر، إذا لم يتصرف قائد المركبة بسرعة.. مثل هذه الأمور يطلق عليها اسم «مفاجآت الطريق»:

أولاً: الحفر والمطبات: