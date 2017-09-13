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ميلان يواجه أوستريا وأرسنال يستضيف كولون في «يوروباليج»

«الروسونيري» و«الجانرز» بريق وسط «العتمة»
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تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

لندن (أ ف ب)

ستكون الأنظار شاخصة في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، نحو العملاقين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، إذ يمثل الناديان بريقاً للبطولة وسط العتمة» بعدما اعتادا أن يكونا في البطولة الأهم، «دوري الأبطال»، لكنهما يكتفيان هذا الموسم باللعب أيام الخميس.

لكن إذا كانت مشاركة أرسنال في المسابقة القارية «الرديف» خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر، الذي كان موجوداً في دوري الأبطال ل19 موسماً على التوالي وتحديداً منذ 1998- 1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدماً رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013 - 2014، حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي، وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من «يوروبا ليج» للوصول إلى دور المجموعات.

وتبدو الطريق ممهدة أمام عملاق ميلانو «الروسونيري» لبلوغ الدور الثاني في أول مشاركه له في المسابقة منذ موسم 2008 - 2009 «كأس الاتحاد الأوروبي في حينها»، إذ تضم مجموعته الرابعة أوستريا فيينا النمساوي الذي سيكون الخصم الأول له اليوم على ملعب «ارنست - هابل شتاديون»، ورييكا الكرواتي وإيك أثينا اليوناني. ... المزيد
     
 

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