لندن (أ ف ب)

ستكون الأنظار شاخصة في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، نحو العملاقين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، إذ يمثل الناديان بريقاً للبطولة وسط العتمة» بعدما اعتادا أن يكونا في البطولة الأهم، «دوري الأبطال»، لكنهما يكتفيان هذا الموسم باللعب أيام الخميس.

لكن إذا كانت مشاركة أرسنال في المسابقة القارية «الرديف» خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر، الذي كان موجوداً في دوري الأبطال ل19 موسماً على التوالي وتحديداً منذ 1998- 1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدماً رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013 - 2014، حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي، وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من «يوروبا ليج» للوصول إلى دور المجموعات.