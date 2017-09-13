أنشيلوتي يطلب تفسيراً لـ «واقعة ريبيري»

ميونيخ (د ب أ)
انتقد حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، لاعب الفريق، الفرنسي فرانك ريبيري، على خلفية صدور رد فعل عنيف من الأخير بعد تغييره في مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي في دوري الأبطال.
وقال صالحميديتش عقب فوز بايرن ميونيخ 3 /&rlm&rlm صفر على ضيفه أندرلخت: هذا لا يجب أن يحدث في بايرن ميونيخ، هذا ليس بالأمر الجيد، سنتحدث في هذا.
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وعلى الجانب الآخر، أكد المدير الفني للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه ينتظر تفسيراً من اللاعب لتصرفه غير المقبول، وقال: «سأساله لماذا تصرف هكذا».
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وأكد المدرب الإيطالي أنه كان راضياً عن أداء ريبيري وأن التغيير لم يكن بسبب عدم رضاه عن أدائه واختتم قائلاً: أداء ريبيري كان جيداً، التغيير لم يكن لهذا السبب، إنه لم يتدرب يوم الأحد، ولذلك كنت أرغب في منحه فرصة للراحة.