أنشيلوتي يطلب تفسيراً لـ «واقعة ريبيري»

ميونيخ (د ب أ)

انتقد حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، لاعب الفريق، الفرنسي فرانك ريبيري، على خلفية صدور رد فعل عنيف من الأخير بعد تغييره في مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي في دوري الأبطال.

وقال صالحميديتش عقب فوز بايرن ميونيخ 3 /&rlm&rlm صفر على ضيفه أندرلخت: هذا لا يجب أن يحدث في بايرن ميونيخ، هذا ليس بالأمر الجيد، سنتحدث في هذا.

وقام اللاعب الفرنسي «34 عاماً» بإلقاء قميصه على مقاعد البدلاء بغضب واضح، بعد استبداله بالمهاجم الألماني توماس مولر في الدقيقة 78 من اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، أكد المدير الفني للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه ينتظر تفسيراً من اللاعب لتصرفه غير المقبول، وقال: «سأساله لماذا تصرف هكذا».

وأضاف أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: في بعض الأحيان لا يفهم اللاعبون التغييرات.

وأكد المدرب الإيطالي أنه كان راضياً عن أداء ريبيري وأن التغيير لم يكن بسبب عدم رضاه عن أدائه واختتم قائلاً: أداء ريبيري كان جيداً، التغيير لم يكن لهذا السبب، إنه لم يتدرب يوم الأحد، ولذلك كنت أرغب في منحه فرصة للراحة.