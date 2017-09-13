يونايتد من دون بوجبا

لندن (رويترز)

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعبه بول بوجبا قد يغيب «عدة أسابيع» عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-صفر على بازل في دوري أبطال أوروبا.

وخرج بوجبا من اللقاء في أولد ترافورد وبات من المؤكد تقريباً غياب لاعب الوسط الفرنسي عن مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وأشرك مورينيو لاعبه مروان فيلايني بدلاً من بوجبا وتقدم البديل بالهدف الأول بضربة رأس، قبل أن يساهم أيضاً في تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثالث. وجاء الهدف الثاني بوساطة روميلو لوكاكو.

ويبدو فيلايني مرشحاً لتعويض بوجبا أمام إيفرتون، بينما قال مورينيو: التشكيلة حاضرة من أجل ذلك ولتعويض الإصابات والإيقافات.

وشارك بوجبا، المنضم من يوفنتوس العام الماضي في صفقة ضخمة، بشكل مؤثر في النتائج الإيجابية ليونايتد هذا الموسم، وأحرز هدفين كما ساهم في 3 أهداف في 4 جولات.