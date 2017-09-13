ليفاندوفسكي يرد على رومنيجه في الملعب

ميونيخ (رويترز)

بعد انتقاده سياسة الانتقالات في بايرن ميونيخ خلال مقابلة جريئة، أدت إلى رد فعل غاضب من الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومنيجه، أجاد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الملعب وهز الشباك، في عرض قوي أمام أندرلخت مع بداية مشوار الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتسببت تعليقات للمهاجم البولندي قال فيها إن بايرن لم يعد ينافس بقوة في سوق الانتقالات، إلى جدل كبير في الأيام التي سبقت المباراة التي أقيمت في المجموعة الثانية، إضافة إلى وجود تكهنات حول رغبة المهاجم توماس مولر في الرحيل، وإمكانية تعيين يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم بدلاً من المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وأكدت خسارة بايرن 2-صفر أمام فريق ناجلسمان أسوأ بداية للفريق في الدوري في 6 سنوات، وتسببت تعليقات ليفاندوفسكي في تدخل علني حاد ونادر من رومنيجه، الذي ألمح إلى أن اللاعب يجب أن يلتزم بما يجيد فعله. وأي شخص كان يفكر في الشيء الذي يجيده اللاعب احتاج إلى الانتظار 10 دقائق فقط، قبل أن تظهر خطورة ليفاندوفسكي على المرمى ويتعرض لخطأ من سفين كومز الذي حصل على البطاقة الحمراء.

ونهض المهاجم البولندي ونفض الغبار عن نفسه وسجل هدف التقدم لبايرن من ركلة جزاء. ويستعد ليفاندوفسكي لخوض مباراته 100 في الدوري الألماني أمام ماينز السبت، بعدما سجل 80 هدفاً في 99 مباراة، ويبدو أنه لا يزال يحتفظ بالخطورة نفسها التي كان عليها منذ ظهوره الأول قبل ثلاث سنوات. وستكون من أهم أولويات بايرن الإبقاء على ليفاندوفسكي سعيداً في ظل وجود رغبة في الفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 2013.

ويخوض بايرن المباراة المقبلة بدوري الأبطال في ضيافة باريس سان جيرمان، وهو من الفرق التي قد تكون وردت في ذهن المهاجم البولندي عند شكواه من حاجة بايرن إلى التعاقد مع أبرز مواهب العالم، بعد التأخر عن بقية فرق الصفوة الأوروبية.

ورغم أن فوز بايرن 3-صفر يبدو مقنعاً، فإن الأداء أثبت وجهة نظر ليفاندوفسكي، بشأن معاناة فريقه أمام منافس لعب بـ 10 لاعبين فترة طويلة. وقال أنشيلوتي: لم نقدم أداءً رفيعاً لكن حققنا الفوز وهذا ما نحتاجه. صنعنا الكثير من الفرص لكن لم نلعب بتركيز كبير وهذا يحدث أحياناً.

وقال أنشيلوتي: ريبري حصل على بطاقة صفراء لذا قررت استبداله ومنحه راحة. كان غاضباً بشدة ويجب سؤاله عن السبب. أتفهم رغبته في اللعب لمدة 90 دقيقة لكن لا أتفهم رد فعله.