«البلوز» يحارب الجبهات بـ «التناوب»

لندن (رويترز)

برغم إعلان أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي استعداده لتطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين في دوري أبطال أوروبا بعد غياب لموسم واحد، وهو ما بدأه أمام قرة باخ من أذربيجان في افتتاح دور المجموعات، فإنه لن يستطيع أن يستمر في تلك السياسية في بقية المواجهات، خصوصاً عندما يلاقي أتلتيكو مدريد أو روما، لكن كونتي يدرس مع جهازه إمكانية تطبيقه حسب ظروف كل مباراة على حدة.

ويواجه كونتي معضلة التنسيق بين دوري الأبطال والبريميرليج، حيث قاد تشيلسي للتتويج في الدوري المحلي في أول موسم له في إنجلترا، حيث غاب الفريق عن دوري الأبطال، وهو ما منح لاعبيه فرصة التقاط الأنفاس والتركيز في جبهة واحدة.

وكان المدرب الإيطالي واثقاً من الفوز على قرة باخ، لذا أعلن قبل يوم من المباراة إراحة المهاجم المؤثر إيدين هازارد، الذي تعافى من كسر بالكاحل، بالتواجد على مقاعد البدلاء، بجانب المهاجم ألفارو موراتا.

وأوضح كونتي في مؤتمر صحفي: لعبنا مباراة صعبة أمام ليستر، واستنزفنا الكثير من الطاقة. خوض 7 مباريات في 21 يوماً ليس سهلاً، ومن الطبيعي أن نجري بعض التغييرات.