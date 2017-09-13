الهدف السابع يعيد «البلوجرانا» إلى الطريق الصحيح

دبي (الاتحاد)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته في قهر ما ظن البعض مستحيلاً يوماً ما، حينما نجح في اختراق شباك الإيطالي جيانلويجي بوفون، بعدما وضع ثنائية في شباكه وصنع هدفاً آخر، ليقود برشلونة الإسباني للفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياتهما في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وضرب البارسا» بفوزه كل العصافير بحجر واحد، حيث استعاد ثقة جماهيره بالكامل وتخلص من هاجس موسم الانهيار، حيث خرج من الموسم الماضي ببطولة الكأس وخسر أمام الريال ذهاباً وعودة في السوبر المحلي.

وتألق «البرغوث» في ليلة حافلة كان هو نجمها الأول، وبعدما عجز عن هز شباك «السوبرمان» في المواجهات السابقة سواء بين اليوفي وبرشلونة أو إيطاليا والأرجنتين، أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي هذه المرة، حيث سجل ثنائية مميزة، ليرفع رصيده إلى 7 من آخر 10 أهداف سجلها البارسا في مختلف البطولات، ليقود فريقه نحو الطريق الصحيح بحصد العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الإسباني، والنقاط الكاملة في مستهل رحلة البحث عن اللقب السادس في المسابقة الأوروبية.

وتبدو حكاية ميسي مع حراس المرمى رائعة للغاية للنجم الأرجنتيني الذي تمكن من قهر الهولندي أدوين فان دير سار برأسية خادعة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ورغم انتظاره طويلاً نجح بعد ذلك في هز شباك التشيكي بيتر تشيك، ورد على تحدي الألماني مانويل نوير بأهداف قاتلة، ثم هذه المرة نجح في التسجيل أيضاً في شباك بوفون «الأخطبوط».