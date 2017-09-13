الكرات الثابتة والتمركز.. أزمة المنتخب والأندية !

عمرو عبيد (القاهرة)

يعتبر التمركز الدفاعي والرقابة اللصيقة للمنافسين أثناء تنفيذ الكرات الثابتة، من الأمور بالغة الأهمية في كرة القدم حالياً، كما أنه دائماً هناك تكتيك ثابت وواضح يفرضه المدير الفني على لاعبيه أثناء التصدي لتلك النوعية من الركلات الثابتة، سواء الضربات الحرة أو الركلات الركنية، حيث يقوم كل مدرب بتحليل تحركات لاعبي المنافس أثناء الكرات الثابتة، وتوجيه كل لاعب من لاعبيه للقيام بدوره حسب طبيعة المنافس،

ومن الطبيعي أن الرقابة والتمركز تكون أكثر صعوبة أثناء اللعب منها في التعامل مع الركلات الثابتة.

وتعكس الأرقام دائماً تفوق فرق المقدمة والمنتخبات القوية في مختلف البطولات لأن التمركز يعتبر من أساسيات اللعبة.

ولأن الإحصائيات دائماً ما تعبر عن تلك الحقائق بشكل واضح، فإننا نستعرض بعض الأرقام الأوروبية، من أقوى الدوريات لفرق المقدمة، لتكون نموذجاً يمكن القياس عليه في حالة مقارنتها مع ما قدمه «الأبيض» في التصفيات الأخيرة، وأيضاً أنديتنا التي خاضت منافسات دوري الأبطال مؤخراً !