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يخطط لتقديم موسم مميز مع «العنابي»

سالم سلطان: ضربة البداية لن تكون سهلة أمام دبا الفجيرة
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تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يؤدي فريق الوحدة تدريبه الرئيس، استعداداً لمباراته أمام دبا الفجيرة بعد غد في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، حيث يضع الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجييكامب اللمسات الأخيرة على التشكيلة.

وكان الوحدة اختبر التشكيلة الأساسية في اللقاء الرسمي الأول أمام شباب الأهلي دبي الجمعة الماضي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، بمشاركة أغلب الدوليين بجانب مشاركة الرباعي الأجنبي.

ويفقد الوحدة كلاً من حمدان الكمالي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في ألمانيا، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، بينما يواصل أحمد الكبري العلاج من تمزق عضلي.

وأكد سالم سلطان مدافع الوحدة أن فريقه استعد جيداً لتقديم مستوى جيد في أولى مبارياته بالدوري، يتوج بنتيجة إيجابية، تكون بمثابة الانطلاقة في المسابقة التي يضعها اللاعبون ضمن طموحاتهم في الموسم.

وقال: بعد فوزنا بكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، فإن سقف طموحاتنا ارتفع، ونستقبل الموسم الجديد، وفي حسباننا المنافسة علي جميع البطولات، وبشكل خاص بطولة الدوري، والفريق استعد جيداً وبشكل خاص في المعسكر الخارجي بالنمسا، حيث خضنا مباريات قوية، وأخيراً مباراتنا أمام شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي، التي قدمنا فيها شوطا أول مميزاً، لكن الأداء تأثر في الشوط الثاني بسبب الطقس وارتفاع الرطوبة. ... المزيد
     
 

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