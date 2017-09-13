سالم سلطان: ضربة البداية لن تكون سهلة أمام دبا الفجيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يؤدي فريق الوحدة تدريبه الرئيس، استعداداً لمباراته أمام دبا الفجيرة بعد غد في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، حيث يضع الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجييكامب اللمسات الأخيرة على التشكيلة.

وكان الوحدة اختبر التشكيلة الأساسية في اللقاء الرسمي الأول أمام شباب الأهلي دبي الجمعة الماضي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، بمشاركة أغلب الدوليين بجانب مشاركة الرباعي الأجنبي.

ويفقد الوحدة كلاً من حمدان الكمالي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي في ألمانيا، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي، بينما يواصل أحمد الكبري العلاج من تمزق عضلي.

وأكد سالم سلطان مدافع الوحدة أن فريقه استعد جيداً لتقديم مستوى جيد في أولى مبارياته بالدوري، يتوج بنتيجة إيجابية، تكون بمثابة الانطلاقة في المسابقة التي يضعها اللاعبون ضمن طموحاتهم في الموسم.