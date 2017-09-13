رودولفو: مواجهة العين في ملعبه مهمة صعبة

وليد فاروق (دبي)

أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل عن أمله في فوز فريقه على العين بعد غد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وتعد مباراة الوصل والعين المقبلة، هي الثالثة لرودولفو، منذ توليه مسؤولية تدريب «الإمبراطور» بداية الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في مباراتين سابقتين ضمن منافسات النسخة الماضية من دوري الخليج العربي، خسر الوصل مباراة الدور الأول 1-2، وفاز في الثانية في الدور الثاني 4-3.

وقال رودولفو: «تشاء القرعة أن تضع الوصل في مواجهات قوية في بداية كل موسم في الدوري، حيث واجهنا الجزيرة في الجولة الأولى الموسم الماضي، ونواجه العين في النسخة الجديدة من الدوري، كلها أمور واردة الحدوث، تتطلب منا التجهيز بشكل مضاعف من أجل تقديم مستوى مميز في الظهور الأول، أمام فريق قوي وكبير».

واعترف مدرب الوصل بصعوبة المواجهة أمام العين، وأوضح: «العين فريق متمرس ولديه لاعبون يملكون قدرات مميزة، ولديه أيضاً وفرة في كل المراكز، إضافة إلى أن عناصر الخبرة متعددة في صفوفه بوجود عدد كبير من الدوليين، كما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، مما يضاعف من صعوبة المواجهة.

وأكد رودولفو أن كل هذه الصعوبات لن تمنع الوصل من اللعب من أجل الفوز، والحصول على أول ثلاث نقاط في اللقاء، لما يمثله ذلك من دفعة قوية للفريق في مسابقة الدوري، لتحقيق طموحاته في هذا الموسم القوي، وفي نفس الوقت فإن مثل هذا الفوز من شأنه أن يسعد جماهير الوصل التي تستحق التقدير، كما أنه سوف يسعد اللاعبين أنفسهم بالفوز في أول مباراة وأمام العين.

يذكر أن مدرب الوصل حرص على متابعة مباراة العين الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا والتي خسرها من الهلال السعودي بثلاثية نظيفة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، حيث حرص رودولفو على تسجيل ملاحظاته حول منافسه.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق اليوم مرانه الأساسي، استعداداً للمباراة، بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيها العائدون من الإصابة خالد سبيل والبرازيلي رونالدو مينديز لحسم موقفهما من المشاركة في اللقاء.