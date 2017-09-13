رودولفو: مواجهة العين في ملعبه مهمة صعبة

وليد فاروق (دبي)
أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل عن أمله في فوز فريقه على العين بعد غد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.
وتعد مباراة الوصل والعين المقبلة، هي الثالثة لرودولفو، منذ توليه مسؤولية تدريب «الإمبراطور» بداية الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في مباراتين سابقتين ضمن منافسات النسخة الماضية من دوري الخليج العربي، خسر الوصل مباراة الدور الأول 1-2، وفاز في الثانية في الدور الثاني 4-3.
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واعترف مدرب الوصل بصعوبة المواجهة أمام العين، وأوضح: «العين فريق متمرس ولديه لاعبون يملكون قدرات مميزة، ولديه أيضاً وفرة في كل المراكز، إضافة إلى أن عناصر الخبرة متعددة في صفوفه بوجود عدد كبير من الدوليين، كما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، مما يضاعف من صعوبة المواجهة.
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يذكر أن مدرب الوصل حرص على متابعة مباراة العين الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا والتي خسرها من الهلال السعودي بثلاثية نظيفة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، حيث حرص رودولفو على تسجيل ملاحظاته حول منافسه.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق اليوم مرانه الأساسي، استعداداً للمباراة، بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيها العائدون من الإصابة خالد سبيل والبرازيلي رونالدو مينديز لحسم موقفهما من المشاركة في اللقاء.