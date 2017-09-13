«الداخلية» تستعرض الاستعدادات الأمنية لكأس آسيا «الإمارات 2019»

أبوظبي (وام)

ترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019»، الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في قاعة الاتحاد بوزارة الداخلية، وذلك بحضور عارف العواني مدير البطولة، وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية.

ووجّه الريسي شكره وتقديره للثقة الغالية التي أولاها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، ولدعمه واهتمامه الكبير بالحدث.

وأكد خلال الاجتماع أن اللجنة تعمل وفق منهجية الفريق الواحد، وتفعيل مبدأ الشراكة بين الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث، مشيراً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الأمنية كبيرة، لكنها حريصة على إنجاح جميع الفعاليات والمناسبات المقامة على أرض الدولة.

ونوه إلى ضرورة تضافر جهود كل اللجان العاملة على التنظيم وتقديم المساعدة في إخراج الحدث بالصورة الحضارية المتميزة، حتى تكتمل عناصر النجاح للبطولة، التي تعكس مدى التطور والإنجاز الذي حققته دولتنا بصورة مواكبة وعصرية.

وأوضح أن اللجنة الأمنية تعد إحدى الحلقات المهمة في منظومة اللجان العاملة للتجهيز للبطولة، حيث أوكلت إليها مهمة تأمين المداخل والمخارج لآلاف الزوار، وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى توفير الغطاء الأمني لجميع مواقع فعاليات البطولة.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنظيم الحدث، ستعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقبال كبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمسؤولين والزوار من مختلف دول العالم.

وناقشت اللجنة المخططات التوضيحية للمواقع والملاعب التي ستقام عليها فعاليات البطولة، وخطط تأمين سلامة المشاركين في البطولة من اللاعبين والوفود المشاركة، بجانب أماكن الإقامة وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب وأماكن إقامة الوفود وتوفير كل المتطلبات الخدمية والأمنية والفنية.

ووجه - في نهاية الاجتماع - رؤساء اللجان الفرعية بعقد اجتماعات متواصلة مع أعضاء لجانهم لإطلاعهم على توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للبطولة، والتعريف بالمهام الموكلة لكل لجنة إضافة إلى التواصل والتنسيق والتعاون وتذليل الصعاب.