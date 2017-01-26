«باناميرا» الجديدة.. رياضية قوية وصالون فاخر

يحيى أبوسالم (دبي)

في الوقت الذي تتنافس به شركات السيارات العالمية على إنتاج سيارات رياضية سريعة ذات أداء عال، تفتقر الكثير منها إلى ميزات السيارات العائلة، والتي يطلق عليها اسم «الصالون» وتمتاز بأربعة مقاعد وليست بمقعدين فقط كما في أغلب السيارات الرياضية الشهيرة.

ولعل النسخة الجديدة من باناميرا الخيال المثالي على السيارة الرياضية العالية الأداء والقوة، التي تندرج ضمن سيارات الصالون أيضاً، وتأتي بأربعة مقاعد، وتمتاز فخامتها ورقيها، ومراعاتها لراحة ركابها، وتم تصميمها بحلة جديدة وتزويدها بمحرك جديدة معاد تطويره، ومجهزة بالعديد من أنظمة المساعدة الذكية.

خضعت باناميرا من بورش، إلى عملية تطوير شاملة، كما تم تزويدها بالعديد من الابتكارات التقنية والميكانيكية الجديدة، مثل تقنية توجيه للمحور الخلفي ومقاومة كهروميكانيكية لانحناء السيارة وتعليق هوائي ثلاثيّ الحجرات، جنباً إلى جنب مفهوم غرفة السائق الذكية التي تعطيه إمكانيات غير مسبوقة بمفهوم التحكم وشاشات جديد بالكامل، تستعيض فيه الأسطح المُستشعرة للّمس عن الأزرار الكلاسيكية الصلبة وتندمج الشاشات عالية الدقة بالمقصورة.

باناميرا 4 إس