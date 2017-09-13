«المحترفين» تكشف النقاب عن الكرة الرسمية

دبي (الاتحاد)

كشفت لجنة دوري المحترفين النقاب عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات دوري الخليج العربي في الموسم الجديد 2017-2018، وأعلنت اللجنة اعتماد الكرة «أورديم 5» المصنعة بوساطة شركة نايك الأميركية للمعدات الرياضية أحد شركاء اللجنة، وتحمل الكرة الجديدة والمطورة اللونين الأصفر والبرتقالي. وتظهر الكرة الجديدة بعدة مزايا إضافية بعد التحديثات التي أجرتها عليها شركة «نايك» من حيث الشكل والتقنية المستخدمة في صناعتها، وتتمتع بتصميم فريد، يضمن توزيع ضغط الهواء بشكل متساو على مختلف أجزائها، وتتميز بالسرعة العالية. إضافة إلى ثباتها في الهواء، كما أنها تمنح اللاعبين قدرة إضافية على التحكم، وأكثر دقة في التمرير إلى الزميل.

وبفضل التصميم المميز والألوان المستخدمة فيها. والتي تمت طباعتها بتقنية الأبعاد الثلاثية، سيكون بإمكان اللاعبين رؤية الكرة على وجه أوضح في كل أنحاء الملعب، ليسهل عليهم تتبعها، كما أن هذا التصميم يساعد المشاهدين عبر البث التلفزيوني في الرؤية بصورة أكثر وضوحاً. وتعتبر «اورديم 5» هي الكرة الرسمية لكبرى الدوريات العالمية للموسم الجديد 2017-2018، حيث أعلنت ثلاثة من أقوى الدوريات الأوربية اعتمادها كرة رسمية، وهي: الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي.