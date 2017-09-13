سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
شدد إيفان هاشيك، مدرب فريق الإمارات، على أهمية البداية القوية في لقاء الظفرة في الجولة الأولى بدوري الخليج العربي، لضمان الحصول على النتيجة الإيجابية، وقال: «إن اللاعبين أنهوا بنجاح برنامج الإعداد للموسم الجديد في التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي لفترة 3 أشهر، وهم في أفضل درجة من الجاهزية، لتدشين مشوارهم في الدوري بالرغبة العالية في إظهار أفضل ما لديهم، أمام خصم قوي يسعى للعودة إلى ملعبه بالنتيجة الجيدة».
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وأوضح هاشيك أن الانسجام بين اللاعبين في معسكر صربيا كان جيداً، وهو يعكس الأجواء الإيجابية الموجودة في النادي، وروح العائلة الواحدة، وهذا يؤدي إلى الظهور القوي في أول مواجهة أمام الظفرة.
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حول طموحاته في الموسم الجديد قال هاشيك: «المؤكد أنني لا أنظر إلى أبعد من لقاء الظفرة، لأننا يجب أن نتعامل مع الأمور بـ«القطعة»، حتى نحقق ما نريد، والهدف الأول أمام الظفرة هو النقاط الثلاث، لكن حتى لو جاءت النتيجة سلبية، فإن الأمور لن تحسم، لأن الدوري في مرحلته الأولى».