سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

شدد إيفان هاشيك، مدرب فريق الإمارات، على أهمية البداية القوية في لقاء الظفرة في الجولة الأولى بدوري الخليج العربي، لضمان الحصول على النتيجة الإيجابية، وقال: «إن اللاعبين أنهوا بنجاح برنامج الإعداد للموسم الجديد في التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي لفترة 3 أشهر، وهم في أفضل درجة من الجاهزية، لتدشين مشوارهم في الدوري بالرغبة العالية في إظهار أفضل ما لديهم، أمام خصم قوي يسعى للعودة إلى ملعبه بالنتيجة الجيدة».

وأضاف: «لدينا عناصر جيدة في صفوف الفريق يمكن أن تصنع الفارق، وثقتي كبيرة في قدراتهم التي تمنحهم الرغبة العالية في مواجهة الخصم، وعلينا أن نسعى للأداء الذي يمنحنا فرصة التفوق على الضيوف، لأننا نتطلع إلى واقع جيد في الموسم الجديد يلبي طموحات الجماهير».

وأوضح هاشيك أن الانسجام بين اللاعبين في معسكر صربيا كان جيداً، وهو يعكس الأجواء الإيجابية الموجودة في النادي، وروح العائلة الواحدة، وهذا يؤدي إلى الظهور القوي في أول مواجهة أمام الظفرة.

وتابع: «يجب أن نقاتل لحصد النقاط الثلاث، ونتذكر جيداً بأننا خسرنا أمامه مرتين بالموسم الماضي، وهو فريق يضم عناصر جيدة من اللاعبين، وأتمنى أن تنتهي النتيجة لمصلحتنا بثلاثية نظيفة، حتى تكون أفضل رد على خسارتنا على ملعبنا في الموسم الماضي».

حول طموحاته في الموسم الجديد قال هاشيك: «المؤكد أنني لا أنظر إلى أبعد من لقاء الظفرة، لأننا يجب أن نتعامل مع الأمور بـ«القطعة»، حتى نحقق ما نريد، والهدف الأول أمام الظفرة هو النقاط الثلاث، لكن حتى لو جاءت النتيجة سلبية، فإن الأمور لن تحسم، لأن الدوري في مرحلته الأولى».