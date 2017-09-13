بوجسيم: استخدام «تقنية الفيديو» سيكون له مردود إيجابي

دبي (الاتحاد)

أكد الحكم الإماراتي المونديالي علي بوجسيم وقوفه الدائم والداعم لقضاة الملاعب في الدولة، وأنه دوماً متابع ومهتم بشؤون التحكيم والصافرة الإماراتية في مختلف المحافل المحلية والقارية والعالمية، مشيراً إلى أن التحكيم الإماراتي بخير وما زالت الصافرة والراية الإماراتية على مستوى القاري والإقليمي متميزة ومتقدمة، جاء ذلك، خلال حضوره لبرلمان الحكام الأول للموسم الجديد، والذي عقد بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، وأحمد المهبوبي، وهشام الزرعوني عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبيد اليماحي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وإبراهيم العماش نائب رئيس لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة، وستيف بينت المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وحكام الفريق الأول.

وأعرب بوجسيم، عن ثقته الكبيرة بقدرة حكام دولة الإمارات على مواصلة التميز في إدارة المباريات في الدوري ومختلف مسابقات الاتحاد، داعياً قضاة الملاعب إلى الاستعداد الأمثل للموسم الجديد، والتحلي بالثقة بالنفس، ورفع مستوى التركيز، لأن الحكم على حد تعبيره يقع على عاتقه الجزء الأكبر من التحلي بالثقة والتركيز.

وبارك الحكم المونديالي علي بوجسيم، التشكيل الجديد للجنة الحكم برئاسة محمد عبيد اليماحي وبقية أعضاء اللجنة، واصفاً اليماحي بأنه رجل ذو خبرة جيدة في هذا المجال، متمنياً له ولبقية أعضاء لجنة الحكام التوفيق والنجاح في مهمتهم مع قضاة الملاعب، ولفت بوجسيم أن منظومة التحكيم في دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في تخطي غيرها، مشيراً إلى أن استخدام تقنية الفيديو سيكون له مردود إيجابي على التحكيم الإماراتي وسبق مهم لقضاة ملاعبنا.

بدوره، شكر مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الحكم المونديالي علي بوجسيم على حضوره ومشاركته لأول برلمان تحكيمي يعقد للموسم الجديد.

وقال رئيس اتحاد الكرة: «إن الموسم الجديد للكرة الإماراتية يحتاج إلى التركيز والثقة والشجاعة، واتخاذ القرارات الصحيحة، والعمل كفريق واحد أثناء المباريات».