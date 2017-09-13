مروان بن غليطة: شعار «عام زايد» يزيّن جميع بطولات الاتحاد

دبي (الاتحاد)

قال مروان بن غليطة في كلمة وجهها للوسط الكروي قبل بداية دوري الخليج العربي، إنه يتمنى التوفيق لجميع الفرق في انطلاقة مسابقة دوري الخليج العربي للمحترفين في موسمها الاحترافي العاشر، وتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة لدعمها الرياضة والرياضيين.

وقال: يسعدنا أن نعلن تفعيل قرار اتحاد الكرة، بمصاحبة هذه البطولة بمبادرات وإطلاق شعار «عام زايد» على البطولة، وجميع مسابقات الاتحاد للموسم القادم، تماشياً مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة- حفظه الله، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الوالد المؤسس المغفور له «بإذن الله»، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وواصل: الجميع يعلم أن جميع الأندية استعدت للدوري بأفضل شكل ممكن من كافة الوجوه، بإقامة معسكرات وانتدابات واستقطابات وتصعيد للعديد من اللاعبين، وأتمنى لكل الأندية، التوفيق في تحقيق الأهداف التي وضعتها خلال الموسم، كما أتمنى موسماً استثنائياً، بوجود 12 فريقاً، ونتوقع مع دمج العديد من الأندية ومضاعفة قوتها وإمكاناتها، أن تتصاعد درجة المنافسة وإثارتها، وأن يسهم ذلك كله في رفع مستوى الأداء والعروض والمنافسة بالدوري.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: بهذه المناسبة لي بعض التمنيات من كافة عناصر اللعبة، وأبدأ بإدارات الأندية، التي أوصيها بضرورة التواصل مع الاتحاد ولجانه، والتأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح والقوانين، واستكمال الإعداد البدني والفني للاعبين، بإحاطتهم بأفضل عناية صحية وطبية طوال الوقت، وإعدادهم ذهنياً، والتركيز على التزامهم باللوائح والقوانين، والتحلي دائما بالروح الرياضية، وأؤكد ضرورة مضاعفة اهتمام إدارات الأندية بالأكاديميات، والتأكد من متابعة دوريات وأنشطة المراحل السنية، والعمل بشكل دائم على غرس مفهوم الاستمتاع باللعب بين اللاعبين.