برانديللي: لن نكشف عن طموح «العميد» الآن

مراد المصري (دبي)

أوضح الإيطالي تشيزاري برانديللي، المدير الفني للنصر، أن الضغط على منافسه الشارقة سيكون مهماً لجعل الأمور صعبة على لاعبيه منذ البداية، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق البداية الإيجابية لفريقه، في مستهل مشواره في المسابقة.

واعترف المدرب أن الشارقة يفتقد لبعض العناصر بعدم إكماله ملف اللاعبين الأجانب، لكنه أكد أن الأمر لا يمثل مشكلة لأن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية، ويمتلك الشخصية اللازمة لتعويض هذه الغيابات، وقال: غايتنا أن نلعب بتركيز أمام فريق منظم للغاية ويلعب كرة جيدة، نحن جاهزون للمباراة وربما يغيب مسعود سليمان فقط بداعي الإصابة، فيما يوجد بقية اللاعبين من دون غيابات تذكر.

واعترف المدرب أن الحافز موجود لدى فريقه بغض النظر عن فوزه على عجمان بثلاثية في كأس الخليج العربي مطلع الأسبوع الجاري، لكنه اعترف بوجود أخطاء لن يكشف عنها، لكنه قام بتحليلها والعمل على تصحيحها مع اللاعبين خلال التدريبات.

وأوضح المدرب أن من الصعب الكشف عن طموح الفريق الحقيقي حالياً، وقال: غايتنا حاليا أن نواصل التطور مباراة بعد مباراة، ووجدت مع الفريق لمدة 50 إلى 60 يوما، وألاحظ التطور، ربما حينما نلعب أمام جميع الفرق في الدور الأول بإمكاننا تحديد الهدف الذي سنحققه.

وأكد المدرب أنه وبعد خبرة طويلة في كرة القدم، يدرك تماماً أن كل مباراة مختلفة عن الأخرى، وهو ما يجعله لا يفكر كثيراً في خسارة الشارقة أمام الإمارات وفوز فريقه على عجمان، وإنما محاولة اللعب بكل جدية وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تلبي الطموحات، وقال: يجب علينا خوض المباراة بتركيز، خصوصاً أنها خارج ملعبنا، ونستغل الفرص المتاحة لدينا، ونحافظ على تماسك دفاعنا لتجنب الأهداف.