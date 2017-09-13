أحمد خليل: «مبخوت» بالجزيرة والبطـــولات هدفنا

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنتظر الساحة الرياضية الشكل الجديد للجزيرة حامل لقب دوري الخليج العربي، في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الفريق، بعد التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، حيث دعم فخر أبوظبي صفوفه بخمس صفقات ستغير ملامح وشكل البطل، وهم أحمد خليل نجم المنتخب الوطني، والمالي لاسنا ديا لاعب ريال مدريد السابق، والأوزبكي رشيدوف، والبرازيلي رومارينهو، ومحمد عايض لاعب الأهلي السابق.

«نيو لوك» فخر أبوظبي لم يكن في تغيير بعض الوجوه فقط، ولكن ربما يتجه إلى طريقة اللعب بعد التعاقد مع أحمد خليل ليشكل قوة ضاربة في خط الهجوم، بجوار المتألق علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي، وكذلك في ظل وجود الثنائي رشيدوف وورما رينهو اللذين يتمتعان بمهارات فائقة، تجعل المدرب قادراً على التعامل مع سيناريو أي مباراة وفك طلاسم الدفاعات الصلبة.

وقبل 24 ساعة من ظهور البطل بشكله الجديد، حرصت إدارة النادي على تقديم الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، بحضور عايض مبخوت المدير التنفيذي للنادي وعدد من جماهير فخر أبوظبي.

وتحدث النجوم الجدد في مقدمتهم أحمد خليل الذي أكد عزمه على القتال من أجل الظهور بشكل قوي مع فريقه الجديد، وشدد على أن هجوم الجزيرة أصبح قوة ضاربة وجبارة في ظل وجود علي مبخوت بجواره.