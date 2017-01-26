تصميم بسيط وأنيق لغرف النوم

خولة علي (دبي)

يبقى لغرف النوم إطارها الخاص وبيئتها التي تستشف منها حياة أصحاب المنزل، حيث يصمم الفراغ وفق نمط حياة ساكنيه، فيجد فيه ذاته، وقدرته على التفاعل مع كل جزء منه، ويتحقق أحد شروط نجاح التصميم الداخلي، فلا يمكن أن يشرع المصمم في وضع مكونات الديكور الداخلي في واد ورؤية أصحاب المنزل في آخر، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلة في التأقلم، أو ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، فوضع النقاط الأولية المبدئية على ملامح التصميم الداخلي أمراً جداً مهم، حتى يستطيع المصمم الانطلاق في المشروع بأسس ونظام ديكوري مدروس وواضح.

وقال المصمم عماد أحمد، إن غرف النوم واحة لها خصوصيتها، وهي من أهم المحطات التي يلجأ إليها الفرد بحثاً عن الهدوء والراحة والاسترخاء، فلا بد أن تعطي أهمية خاصة، وأن يراعى فيها أسلوب حياة أصحابه، بالإضافة إلى تصميم الفراغ لتتوافر فيها الراحة والهدوء والنظم التي لا بد أن تقوم عليها غرف النوم، من حيث توزيع وحداتها، وأيضاً مدى تجانسها وتناغمها مع مساحة الفراغ، بحيث لا تزدحم الغرفة بقطع الأثاث، أو لا تظهر كأنها خالية خاوية، فعملية اختيار وحدات الأثاث لابد أن تتم بشكل جيد ومدروس، لتحقيق النتيجة المثلى.

وربما نجد أن المصممين يبحثون دائماً على إرساء مشاريع تصميم غرف النوم، قائمة على البساطة من خلال تجنب الديكورات الوفيرة والمبهرجة بالزخارف والنقوش، والعمل على اختيار خطوط بسيطة من مواد طبيعية وألوان هادئة ومحايدة، فهي الأجواء التي أصبح يبحث عنها الأفراد في وقتنا الحالي، فإيقاع الحياة المتسارعة ما يجره من ضغوطات وإجهاد العمل، كل ذلك إنما يجعل الفرد يميل إلى العيش في مساحة تخفف عنه مجريات الحياة الخارجية، ويستطيع أن يلقي بثقله على سرير يستطيع به أن يعيد نشاطه ليرتوي بالحيوية وبقدرته على خوض العمل مجدداً.

وهناك الكثير من الخيارات التي تقدمها أكبر شركات تصميم الأثاث الداخلي، بين غرف نوم بسيطة وأنيقة، إلى قطع أثاث تحمل تفاصيل دقيقة ومشغولة بنعومة ودقة، يبقى الفرد محط الاختيار والانتقاء بما يتلاءم مع شخصيته ونمط حياته.

وعملية الاختيار لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما وفق أسس واضحة، بحيث يدرس كافة تفاصيل الفراغ من حيث المساحة والذي على ضوئه يتم اختيار ألوان الأرضيات والجدران والأسقف، ودائماً لا بد من انتقاء وحدات الأثاث قبل الشروع في تجهيز الغرفة، أو العمل على اختيار الألوان المحايدة، التي يمكن أن تتلاءم مع أي وحدات أثاث غرف النوم.

إن وتيرة الحياة المعاصرة، تستجلب البحث عن وحدات الديكور القائمة على البساطة والراحة، الأمر الذي يدعو إلى الالتزام بالوحدات الرئيسة لغرفة النوم ومنها: السرير الخزانة والتسريحة والابتعاد عن قطع الأثاث غير المهمة التي يمكن أن تشكل عائقا في الفراغ أمام الحركة، والعمل على إعطاء الفراغ فسحة بصرية، من خلال النوافذ العملاقة والمرايا الواسعة، فلا يجد المرء نفسه محصورا في مكان مما يجلب له الضيق والاختناق وهو ما لا نريده في هذا الفراغ.