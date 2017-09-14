5 رسائل علمية في ملتقى الشارقة للبحث المسرحي



تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) تنظم إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة دورة خامسة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، الذي يستضيف مجموعة من خريجي كليات الدراسات العليا في الجامعات العربية، من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه في اختصاص المسرح. وتستضيف هذه الدورة خمسة باحثين من الجزائر والمغرب ومصر والعراق، سيقدمون ملخصات مكثفة لأبحاثهم في جلسات الملتقى الذي ينعقد في إطار الدورة السادسة من مهرجان المسرحيات القصيرة المقرر في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر في المركز الثقافي لمدينة كلباء. وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في الدائرة ومدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، إن الشارقة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتت «حلقة وصل بين أجيال المسرح العربي بمختلف اختصاصاتهم».