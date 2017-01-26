إكسسوارات لأناقة الطفل العصري

الشارقة (الاتحاد)

أكدت اتجاهات الموضة العالمية قدرتها على تقديم أفكار استثنائية في عالم تصميم الإكسسوارات والملحقات المكملة لأناقة الأطفال، حيث قدمت كبرى العلامات التجارية خلال عروض المواسم الأخيرة نماذج متنوعة الأفكار والأغراض ضمن هذا المجال، تضفي مزيداً من الألق والحيوية على مختلف ملابس الصغار، وتحمل لمسات زاخرة بالمرح والبهجة، تنسجم مع عمر الطفولة، ولا تقيد الحركة.

وفي هذا الإطار، ظهرت في الأسواق تصاميم تلائم البنات والأولاد على حد سواء، ليتحول إكسسوار الطفل إلى موضة مرغوبة خلال المواسم الأخيرة، ويحتل إنتاجه قطاعاً كبيراً ونشطاً، اعتمدته أشهر بيوت الأزياء العالمية المتخصصة في ملابس الأطفال، وعلامات تجارية مهمة مثل موناليزا، ومس جرانت، وفندي، ويانج فرساتشي، وروبرتو كافالي دفيل، ومس ديور، منتجة باقات مميّزة من الإكسسوارات، والملحقات التي تناسب هذه الفئات العمرية الصغيرة، تتسم بأبعاد جمالية من أناقة الخطوط، ومرح الأفكار، وثراء التفاصيل.

واللافت أن معظم دور الموضة حول العالم، أكدت أهمية وجود الإكسسوارات في مظهر الطفل العصري، معتبرة إياها جزءاً أساسياً من الصورة المرحة والمثالية التي تكتمّل بها أناقة البنات والأولاد، لتضعها على قائمة أولوياتها وتتصدر منصات العروض هنا وهناك، مضفية إلى من يرتديها من الجنسين مزيدا من الأناقة والزخرفة والألوان. وقدمت تلك الإكسسوارات وفق قوالب متعددة التصاميم والأغراض، بدءا من زينة الرأس وخصلات الشعر كالأطواق والشرائط الحريرية والأمشاط المزينة بالورد والأحجار، ومروراً بالقبعات والأوشحة والفيونكات، وصولاً إلى الأحزمة الجلدية والحقائب اليدوية الصغيرة، مع مجموعة الصنادل والأحذية، لاعبة دوراً مهماً في تعزيز نمط الملابس، وتحسين المظهر.