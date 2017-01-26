إكسسوارات لأناقة الطفل العصري

الشارقة (الاتحاد)
أكدت اتجاهات الموضة العالمية قدرتها على تقديم أفكار استثنائية في عالم تصميم الإكسسوارات والملحقات المكملة لأناقة الأطفال، حيث قدمت كبرى العلامات التجارية خلال عروض المواسم الأخيرة نماذج متنوعة الأفكار والأغراض ضمن هذا المجال، تضفي مزيداً من الألق والحيوية على مختلف ملابس الصغار، وتحمل لمسات زاخرة بالمرح والبهجة، تنسجم مع عمر الطفولة، ولا تقيد الحركة.
وفي هذا الإطار، ظهرت في الأسواق تصاميم تلائم البنات والأولاد على حد سواء، ليتحول إكسسوار الطفل إلى موضة مرغوبة خلال المواسم الأخيرة، ويحتل إنتاجه قطاعاً كبيراً ونشطاً، اعتمدته أشهر بيوت الأزياء العالمية المتخصصة في ملابس الأطفال، وعلامات تجارية مهمة مثل موناليزا، ومس جرانت، وفندي، ويانج فرساتشي، وروبرتو كافالي دفيل، ومس ديور، منتجة باقات مميّزة من الإكسسوارات، والملحقات التي تناسب هذه الفئات العمرية الصغيرة، تتسم بأبعاد جمالية من أناقة الخطوط، ومرح الأفكار، وثراء التفاصيل.
|
|