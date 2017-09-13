«كاتابولت إنتبرايسيز».. التميز في تجارة المنتجات الغذائية

حسونة الطيب (أبوظبي)







يعود تاريخ إنشاء شركة «كاتابولت إنتبرايسيز» إحدى الشركات البريطانية الناشئة العاملة في مجال تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية والأغذية إلى العام 2009. وتملك الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أصولاً بقيمة تصل إلى 2.3 مليار جنيه استرليني وعائدات قدرها 12 مليون جنيه، مع نسبة نمو عالية وصلت 7510% في 2015. وتزاول الشركة أيضاً نشاطها التجاري في بريطانيا تحت مسمى «بروبركورن»، لإنتاج وتسويق الذرة بنكهات مختلفة أو بنكهتها الأصلية.



وبجانب هذه النشاطات، تعمل «كاتابولت»، في مجال التعبئة ومنتجات الحلوى، حيث تبيع هذه المنتجات عبر شبكة من مستودعات التخزين، ومن ثم بيع الذرة والقمصان والسترات على الإنترنت، والتي توافق الجنسين.

ومع توافر خاصية البحث المتطورة، وحسابات الشركة المجانية وتقارير الائتمان الشاملة، في 11 بلد حول العالم، يعتبر تطبيق «كومباني شيك»، التي ابتكرته الشركة، أكثر مزود للبيانات التجارية على الإنترنت استخداماً في المملكة المتحدة، حيث وفر 150 مليون تقرير لأكثر من 28 مليون زائر في السنة قبل الماضية.