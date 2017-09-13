النمسا تستدين 3.5 مليار يورو على 100 سنة

فيينا (أ ف ب)

أعلنت النمسا أنها نجحت في استدانة 3.5 مليار يورو على مئة سنة، في ما يعد فترة تاريخية مغرية بفضل تدني أسعار الفائدة على الآجال الأقصر.

وتفاخرت وزارة المالية النمساوية في بيان، بكون النمسا أول دولة في منطقة اليورو أصدرت سندات على مثل هذه المدة الطويلة بما يثبت «ارتفاع درجة ائتمانها» لدى المستثمرين.

وتهافت المستثمرون لشراء السندات وعرضوا حتى 10.8 مليار يورو، لكن وزارة المالية قالت إنها قبلت 3.5 مليار يورو من 208 مكتتبين هم أساساً من مديري الصناديق بفائدة 2.1%. وينتهي أجل السند في 20 سبتمبر 2117.

وفي منطقة اليورو، استدانت بلجيكا وأيرلندا سابقاً في 2016 على مئة سنة 100 مليون يورو من مستثمرين مباشرين وليس عبر الإصدار العام. واستدانت الأرجنتين قبل أشهر على مئة سنة، ولكن بفائدة 8% وقبلها فعلت المكسيك بالمثل. وتصدر الدول عادة في سوق المال سندات لعشر سنوات والأطول يكون لثلاثين سنة.

وعاينت النمسا مدى اهتمام السوق للآجال البعيدة عبر إصدار سند لسبعين سنة في 2016 بفائدة 1.53% لقي إقبالاً كبيراً. وفي ظل فوائد متدنية جداً، يبحث المستثمرون عن فوائد أفضل لآجال أطول، نظراً للمخاطر المتصلة باستحقاقاتها. وتعد عملية الاقتراض مفيدة للنمسا التي تضمن فائدة متدنية على فترة طويلة جداً.