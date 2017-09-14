بريطانيا.. البطالة إلى أدنى مستوى منذ 42 عاماً

لندن (أ ف ب)
تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً، حسب ما أظهرته أرقام رسمية أمس، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً جداً عن التضخم الإجمالي.
وتراجعت نسبة البطالة إلى 4.3% في الربع المنتهي في يوليو الماضي، وهي الأدنى منذ 1975، حسب ما ذكره مكتب الإحصاء الوطني في بيان.
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وارتفع معدل الأجر الأسبوعي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو أدنى من تقديرات بلومبرغ البالغة 2.3%. وتعني زيادة التضخم مصحوبة بعدم نمو الأجور أن الرواتب الحقيقية تراجعت بنسبة 0.4%، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا.
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وأضاف «رغم أجواء عدم اليقين المحيطة ببريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، فإن المملكة المتحدة تواصل تحقيق نسبة بطالة هي الأدنى على الإطلاق، بل تستحدث المزيد من الوظائف».
ورغم النمو القوي للوظائف، يسود قلق من أن النمو الضعيف للرواتب بدأ يؤثر سلباً على الاستهلاك، ما يقلل من فرص خفض أسعار الفوائد من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي دعم المدخرين. وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء نيتها رفع الأجور لكل عمال القطاع العام بأكثر من السقف المحدد بـ 1% والذي كان مطبقاً على مدى سنوات من التقشف.