3 رواد فضاء يصلون إلى المحطة الدولية

موسكو (د ب أ)

وصل اثنان من رواد الفضاء الأميركيين ورائد فضاء روسي إلى المحطة الفضائية الدولية أمس، على متن مركبة سويوز الفضائية الروسية.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، إن رائدي الفضاء مارك فاندي هي وجوي اكابا برفقة رائد الفضاء الروسي الكسندر ميسوركين، وصلوا في نحو الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، بعد رحلة استغرقت ست ساعات من مركز بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان.

وبعد وصول رواد الفضاء، الذين من المقرر أن يبقوا في المحطة حتى فبراير المقبل، يبلغ عدد أفراد طاقم المحطة ستة أشخاص، حيث انضم رواد الفضاء الثلاثة إلى الأميركي راندلوف بريسنيك، والروسي سيرجي ريازانسكي، والإيطالي باولو نيسبولي من وكالة الفضاء الأوروبية.

وقالت ناسا إن أكثر من 200 شخص صعدوا للمحطة خلال عمليتها المتواصلة منذ 16 عاماً، وأسهموا في«تحقيق تقدم علمي وتطبيق تقنيات جديدة، وأحرزوا تقدماً في مجال الأبحاث لم يكن من الممكن تحقيقه على الأرض، وهي أمور من شأنها التمكين من الاستكشاف البشري والآلي في الفضاء العميق».

وكانت رائدة الفضاء الأميركية بيجي واتسون قد عادت الأسبوع الماضي إلى الأرض، بعد أن حققت رقماً قياسياً في العدد الكلي للأيام التي تقضيها رائدة فضاء وأي رائد فضاء أميركي في الفضاء.