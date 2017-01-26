«موناليزا».. أناقة طفولية برؤية كلاسيكية

أزهار البياتي (الشارقة)
تشكيلة جديدة تعبر عن معاني الأناقة والمرح قدمتها دار «موناليزا» الإيطالية والمتخصصة في ملابس الأطفال، لموسمي ربيع وصيف 2017، عاكسة ملامح من طرازها الكلاسيكي الراقي، ومطلقة نماذج تحاكي طبعات البراعم والزهور، كما تزهو بأطياف من البراءة والطفولة والجمال.
وللموسمين المقبلين أطلقت «موناليزا» مجموعة متنوعة من الأفكار والتصاميم، للفئة العمرية من 5 إلى 14 عاماً، مضيفة إلى دولاب الصغيرات مساحة كبيرة للاختيار، بحيث تنتقي في المظهر الواحد قطعا متنوعة من الملابس، وتنسقها حسب ذوقها الخاص، وبحسب احتياجاتها ومتطلباتها لمختلف الأنشطة والأوقات.
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ولم تخل باقة صيف 2017 من الأكسسوارات والملحقات المكملة لأناقة البنات، مضفية إلى طابع ملابسهن مزيداً من السحر والألق، ضمت عديداً من أطواق الرأس المزينّة باللآلئ والورود، بالإضافة إلى باقة حقائب اليد الصغيرة المطبّعة بالأزهار والأحجار الملونة، وقبعات مرحة بعدة تصاميم وأحجام، كما ضمت المجموعة عدد من الصنادل المفتوحة والأحذية الملونة المزينّة بالأكسسوارات.