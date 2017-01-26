«موناليزا».. أناقة طفولية برؤية كلاسيكية

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة جديدة تعبر عن معاني الأناقة والمرح قدمتها دار «موناليزا» الإيطالية والمتخصصة في ملابس الأطفال، لموسمي ربيع وصيف 2017، عاكسة ملامح من طرازها الكلاسيكي الراقي، ومطلقة نماذج تحاكي طبعات البراعم والزهور، كما تزهو بأطياف من البراءة والطفولة والجمال.

وللموسمين المقبلين أطلقت «موناليزا» مجموعة متنوعة من الأفكار والتصاميم، للفئة العمرية من 5 إلى 14 عاماً، مضيفة إلى دولاب الصغيرات مساحة كبيرة للاختيار، بحيث تنتقي في المظهر الواحد قطعا متنوعة من الملابس، وتنسقها حسب ذوقها الخاص، وبحسب احتياجاتها ومتطلباتها لمختلف الأنشطة والأوقات.

وللأجواء النهارية والاستخدام اليومي اختارت «موناليزا» لصغيراتها الظهور بطراز مريح وأنيق في الوقت ذاته، عبر موديلات تنسجم مع مواسم العطلات والسياحة والسفر، مانحة من ترتديها من الفتيات مرونة وحرية لممارسة اللعب، صاغتها وفق قوالب متعددة من الفساتين الصيفية الخفيفة، والبنطلونات والشورتات العملية، والتنانير القصيرة متعددة الطبقات، بالإضافة إلى قمصان خفيفة وسترات الدينم «الجينز» المطبوع والمزينّ أحيانا بأشكال الفراشات والطيور والأزهار، والمطرز في أحيان أخرى بالرسومات الكارتونية المستلهمة من القصص والحكايات. وجاءت تشكيلة المناسبات بنمط أكثر رقياً، وقصّات كلاسيكية وناعمة، تحّول الفتيات الصغيرات إلى أميرات كما بطلات الحكايات، وظهرت تصاميم منفذة بخامات فاخرة برز من بينها التفتا الساتان، والأتوال الشفافة، والأورنجزا الشانجان، بالإضافة إلى بعض من الأقطان الطبيعية، والدينم بعدة تدرجات لونية.

ولم تخل باقة صيف 2017 من الأكسسوارات والملحقات المكملة لأناقة البنات، مضفية إلى طابع ملابسهن مزيداً من السحر والألق، ضمت عديداً من أطواق الرأس المزينّة باللآلئ والورود، بالإضافة إلى باقة حقائب اليد الصغيرة المطبّعة بالأزهار والأحجار الملونة، وقبعات مرحة بعدة تصاميم وأحجام، كما ضمت المجموعة عدد من الصنادل المفتوحة والأحذية الملونة المزينّة بالأكسسوارات.