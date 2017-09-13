وكالة الطاقة: نمو الطلب الأوروبي والأميركي يقلص المخزونات العالمية

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن فائض معروض النفط العالمي بدأ في الانخفاض بسبب النمو الأقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأميركي إلى جانب تراجع إنتاج أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.

ورفعت المنظمة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يومياً من 1.5 مليون برميل يومياً.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، «نمو الطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يظل أقوى من التوقعات، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة». وأضافت: «استناداً إلى مراهنات المستثمرين في الآونة الأخيرة، تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتحسن وأن الأسعار سترتفع ولكن بوتيرة محدودة جداً».

وكان الطلب القوي في الدول الصناعية عاملا مهماً وراء نمو الطلب العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة فصلية على أساس سنوي منذ منتصف عام 2015.