قوة الطلب العالمي وانخفاض الإنتاج يصعدان بأسعار النفط

لندن، الكويت (رويترز، وام)

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض المعروض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض بفعل قوة الطلب العالمي وانخفاض إنتاج أوبك ومنتجين خارجها.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 %، إلى 48.34 دولار للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 %، إلى 54.40 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، إن أوبك قد تعقد اجتماعاً استثنائياً في منتصف مارس المقبل إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر المقبل.

وقال المرزوق، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في الكويت: «في الاجتماع المقبل في نوفمبر قد لا نتخذ قراراً بتمديد الاتفاق وقد نعقد اجتماعاً استثنائياً في منتصف مارس لهذا الأمر».