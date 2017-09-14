«دبي للخدمات المالية»: لا ننظم طروحات إلكترونية افتراضية وعملات رمزية

دبي(الاتحاد)

لفتت سلطة دبي للخدمات المالية انتباه المستثمرين إلى بعض الطروحات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، حيث إن بعض المنتجات تطرح عملات رمزية أو افتراضية أو رموزاً أخرى للعملة الافتراضية مقابل سعر الشراء أو الاشتراك في منتج ما، ويشار إليها بالعملات المشفرة.

وأضافت أن طرح هذه الأنواع من المنتجات للعامة يتم بصورة متزايدة خلال فعاليات جمع الأموال والتي يشار إليها بـ «الطرح المبدئي للعملة» أو «بيع العملة الرمزية».

وأكدت السلطة أنها لا تُنظم هذه الأنواع من المنتجات المطروحة، كما أنها لا ترخص شركات في مركز دبي المالي العالمي للاضطلاع بهذه الأنشطة.

وبناء عليه، فإن سلطة دبي للخدمات المالية تحث المستثمرين المحتملين على توخي الحذر وبذل العناية الواجبة لفهم المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه التعاملات قبل التعامل مع أي أشخاص يروجون لمثل هذه العروض في مركز دبي المالي العالمي أو تقديم أي دعم مالي لهذه العروض.

وحثت المستثمرين المحتملين على الاطلاع على قائمة الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصين من قبلها التي يتضمنها السجل العام على موقع السلطة الإلكتروني.