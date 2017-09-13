«موانئ دبي» تبحث مع هونغ كونغ تعزيز الروابط التجارية

دبي (الاتحاد)

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على أهمية توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين الإمارات وهونغ كونغ، وضرورة تعزيز فرص بناء المزيد من الشراكات في القطاعات الحيوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع بن سليم مع كاري لام، الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ في دار الحكومة بحضور نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ، وفرانك تشان فان، وزير هونغ كونغ للنقل والإسكان وإريك تشان كووك-كي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي المنتخب لهونغ كونغ، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في موانئ دبي العالمية.

وتطرقت المباحثات إلى سبل التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والجمارك ومحطات ركاب السفن السياحية والتعليم والخدمات المالية والابتكار، إضافة إلى مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» التي تلعب فيها دولة الإمارات ودبي دوراً محورياً في تحسين طرق وممرات التجارة بين منطقة المبادرة ومختلف الكتل التجارية والاقتصادية في العالم بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وخبرتها الكبيرة كمركز أساسي ومتميز للخدمات التجارية واللوجستية والبحرية. ونوه رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية خلال الاجتماع بالتاريخ المشترك بين كل من هونغ كونغ ودبي باعتبارهما من أبرز العواصم التجارية في العالم، حيث تمتلكان بنى تحتية متطورة وخدمات لوجستية رائدة ورؤى استشرافية مكنتهما من تنمية اقتصادهما وتكوين تجارب رائدة.

وأشار إلى دور موانئ دبي العالمية في تعزيز التجارة بين المدينتين من خلال عملياتها في ميناءي هونغ كونغ وجبل علي، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية مع هونغ كونغ 1.24 مليار درهم في العام 2016، كما إن المنطقة الحرة لجبل علي تحتضن 32 شركة من هونغ كونغ.