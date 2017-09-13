«موانئ دبي» تبحث مع هونغ كونغ تعزيز الروابط التجارية

دبي (الاتحاد)
أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على أهمية توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين الإمارات وهونغ كونغ، وضرورة تعزيز فرص بناء المزيد من الشراكات في القطاعات الحيوية.
جاء ذلك، خلال اجتماع بن سليم مع كاري لام، الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ في دار الحكومة بحضور نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ، وفرانك تشان فان، وزير هونغ كونغ للنقل والإسكان وإريك تشان كووك-كي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي المنتخب لهونغ كونغ، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في موانئ دبي العالمية.
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وأشار إلى دور موانئ دبي العالمية في تعزيز التجارة بين المدينتين من خلال عملياتها في ميناءي هونغ كونغ وجبل علي، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية مع هونغ كونغ 1.24 مليار درهم في العام 2016، كما إن المنطقة الحرة لجبل علي تحتضن 32 شركة من هونغ كونغ.